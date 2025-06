Aos 41 anos, homem faz descoberta chocante a respeito da própria família: “o seu pai que te criou, não é o seu pai”

Por meio de programa da DPE-GO, ele conseguiu registrar oficialmente o nome do genitor nos documentos

Davi Galvão - 15 de junho de 2025

Willy Braña ao lado do pai, Cleney Braña. (Foto: Divulgação/DPE)

Morador de Goiás, Willy sempre teve o sonho de ter mais irmãos. Porém, aos 41 anos e filho único, ele jamais pensou que o anseio se tornasse realidade. Mas em uma reviravolta do destino digna de novelas, ele descobriu que, na verdade, tinha outro pai e uma família maior ainda.

Acontece que há quatro décadas a mãe de Willy conheceu o genitor dele no Acre, onde tiveram um breve relacionamento. Após a separação, ela constituiu uma nova família, enquanto o ex-companheiro, Cleney, seguiu outro caminho.

A semelhança física entre pai e filho, porém, sempre chamou atenção.

“Quando ele ia visitar minha mãe, eu via naquele menino uma aparência muito grande comigo. Meus irmãos, minha mãe, todos diziam: ‘Esse menino é seu. Pode ter certeza que é seu’”, contou Cleney.

Apesar da distância, o genitor contou que nunca deixou de acompanhar, mesmo de longe, o crescimento do filho. No entanto, o medo de desestabilizar a nova família da mãe impediu que ele revelasse a verdade.

A revelação aconteceu em outubro de 2023, durante uma visita de Willy ao Acre. A atual esposa de Cleney e as filhas contaram à esposa de Willy, que, por sua vez, decidiu compartilhar a informação com o marido.

“Ela falou assim: ‘O seu pai, que te criou, não, é o seu pai verdadeiro’’”, relatou Willy.

O impacto da notícia foi profundo, sem que o homem expressasse alegria ou tristeza, como se tivesse levado um soco.

No dia seguinte, Willy e a esposa retornaram à casa de Cleney para um reencontro emocionante. “Quando a gente entrou no portão, ele já falou: ‘Meu filho, me perdoa. Eu nunca contei porque tinha medo de causar uma separação na sua família’”, recordou Willy.

A descoberta trouxe sentimentos mistos, mas sobretudo felicidade. “Sempre sonhei em ter irmãos. Eu era filho único, sabia o que era crescer só. Agora, realizei esse sonho”, comemorou.

Por meio do programa Meu Pai Tem Nome, da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), ele conseguiu registrar oficialmente o nome do pai biológico, Cleney Lúcio Braña, em seus documentos, incluindo o sobrenome Braña, sem romper o vínculo afetivo com o pai que o criou.