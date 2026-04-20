O benefício que a maioria dos jovens do Brasil tem direito, mas não usufrui

Documento pouco valorizado por muita gente pode garantir economia em várias programações e ainda facilitar o acesso ao lazer

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em tempos de ingressos cada vez mais caros, muita gente segue pagando valor cheio em cinema, shows, festivais, partidas de futebol, teatros, parques e outras atrações sem perceber que poderia gastar bem menos.

O que parece apenas um detalhe burocrático, na prática, pode representar uma economia considerável ao longo do ano e abrir espaço no orçamento para aproveitar muito mais.

O benefício é a meia-entrada, um direito que ainda passa despercebido por muitos jovens no Brasil.

Mesmo sendo bastante conhecido de forma superficial, ele continua cercado por dúvidas, confusões e desinformação, principalmente nas redes sociais, onde circulam promessas simplificadas sobre quem pode solicitar e como conseguir a carteirinha.

Na prática, estudantes regularmente matriculados podem ter acesso ao desconto, desde que emitam o documento aceito para comprovação.

E é justamente aí que muita gente deixa a oportunidade passar: por achar que o processo é difícil, por não saber onde pedir ou por imaginar que não se encaixa nas regras.

Para adquirir a carteirinha, o primeiro passo é estar vinculado a um curso e reunir os documentos exigidos na solicitação.

Muita gente tem recorrido a cursos online para isso, inclusive em plataformas conhecidas, como o Moodle IFRS, que oferece capacitações gratuitas e bastante procuradas.

Depois da inscrição, o ideal é salvar o comprovante de matrícula e verificar, junto ao canal de emissão da carteirinha, quais documentos são aceitos no pedido.

Após essa etapa, o interessado pode solicitar a versão digital e também a física, o que acaba sendo a opção mais segura para evitar problemas na hora de apresentar o benefício.

Com a documentação em mãos e o cadastro feito corretamente, o jovem passa a ter acesso ao desconto em diferentes tipos de eventos e espaços de lazer.

No fim das contas, o que falta para muita gente não é direito, mas informação.

Em vez de continuar pagando inteiro por desconhecimento, entender como funciona a carteirinha pode ser o passo que faltava para começar a economizar de verdade.

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