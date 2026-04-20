Entenda por que pais terão que acompanhar os filhos nas salas de aula nesta semana

Iniciativa convida responsáveis a participarem da rotina escolar entre os dias 22 e 24 de abril

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Foto: Secom)

Pais e responsáveis por estudantes da rede estadual do Paraná terão uma experiência diferente nesta semana. Entre os dias 22 e 24 de abril, após o feriado de Tiradentes, as escolas vão abrir as portas para que eles acompanhem de perto a rotina dos filhos dentro da sala de aula.

A ação, promovida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), busca fortalecer o vínculo entre família e escola, incentivando uma participação mais ativa no processo de aprendizagem dos estudantes.

Por que pais terão que ir às salas de aula

A proposta não é obrigatória no sentido de fiscalização, mas sim um convite à participação. A ideia é que pais e responsáveis vivenciem o ambiente escolar, entendam como funciona o dia a dia das aulas e acompanhem mais de perto o desenvolvimento dos alunos.

Segundo a Seed-PR, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para ampliar o envolvimento das famílias com a educação. Dessa forma, o objetivo é criar uma parceria mais próxima entre escola e responsáveis.

Aproximação entre família e escola é o foco

De acordo com a Secretaria, 2026 tem como tema central justamente a participação ativa dos pais na vida escolar. Além dessa ação nas salas de aula, também estão sendo promovidos encontros com responsáveis, atividades no contraturno e iniciativas de apoio aos estudos.

O secretário de Educação, Roni Miranda, destacou a importância desse acompanhamento. Segundo ele, atitudes simples como perguntar sobre o dia na escola e demonstrar interesse pelo aprendizado fazem diferença no desempenho dos alunos.

Participação pode impactar o desempenho dos alunos

Especialistas em educação apontam que a presença da família no ambiente escolar tende a influenciar positivamente o rendimento dos estudantes. Isso porque o acompanhamento mais próximo contribui para maior engajamento, disciplina e interesse pelos estudos.

Além disso, essa integração permite que pais compreendam melhor os desafios enfrentados pelos filhos, facilitando o apoio dentro de casa.

Como vai funcionar na prática

Durante os dias 22, 23 e 24 de abril, os responsáveis poderão acompanhar as aulas diretamente nas escolas estaduais do Paraná. Cada unidade pode organizar a participação de forma específica, respeitando a rotina e o espaço escolar.

A recomendação é que os pais procurem a direção da escola onde o filho estuda para obter orientações sobre horários e regras de participação.

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