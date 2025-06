Segurança leva cantada em boate de Goiânia, pai chega na hora e agride frequentador

Desentendimento em uma boate em Goiânia, localizada no Setor Sul, na manhã deste domingo (01°)

Da Redação - 01 de junho de 2025

Imagem mostra rosto de homem sangrando, após agressão em boate. (Foto: Reprodução)

Um desentendimento em uma boate em Goiânia, localizada no Setor Sul, na manhã deste domingo (01°). A confusão envolveu cliente, segurança e também o pai do profissional.

Conforme depoimentos, o frequentador, de 40 anos, teria dado uma cantada no segurança que estava na porta da boate. O descontentamento do profissional resultou em uma confusão generalizada, com vários xingamentos sendo proferidos pelo funcionário da casa.

Em determinado momento, o pai do funcionário da boate teria chegado para buscá-lo, interveio na situação e arremessou um aparelho celular, que acertou a cabeça do cliente da boate. O homem sofreu um ferimento com sangramento considerável.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o agressor já teria se evadido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros, não sendo necessário encaminhá-lo para uma unidade hospitalar.

A boate divulgou uma nota de esclarecimento informando que o fato ocorrido aconteceu quando a casa se encontrava fechada, fora do horário de funcionamento – não tendo participação dos colaboradores.

O documento, divulgado no Instagram, reforça condutas como assédio, importunação sexual e ameaças.