Adolescente foge de carro em movimento após ser sequestrada e estuprada

Polícia ainda investiga três outros casos de estupro contra o mesmo suspeito

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2025

Viatura da Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PC)

Após ser sequestrada e estuprada, uma adolescente, de apenas 13 anos, conseguiu fugir do carro em movimento ao puxar o freio de mão, em Valparaíso de Goiás. O suspeito foi indiciado pelo crime na última quinta-feira (12).

A situação teria ocorrido na madrugada do dia 1º de junho, quando a vítima saiu de uma residência perto do condomínio em que morava. Imagens obtidas pelos policiais mostraram o momento que a menina deixa a casa e, tempos depois, atravessa a rua, bem na hora em que um carro branco passa por ela.

Quando a menor termina de atravessar a pista e entra em uma rua, o automóvel retorna e segue na mesma direção dela. No entanto, segundo a corporação, o vídeo não mostra o momento da abordagem.

Ainda de acordo com a Polícia Civil (PC), o criminoso abordou a vítima com uma arma falsa e realizou o abuso na sequência.

Já dentro do carro, a adolescente conseguiu puxar o freio de mão e fugir, chamando atenção de outras pessoas que passavam pelo local. Diante disso, a polícia foi acionada e esteve no endereço.

A vítima foi encaminhada para realização de exames médicos, que comprovaram o abuso sexual. O suspeito foi identificado, e havia sido preso em flagrante por adulterar o número da placa do carro, e foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

Nas buscas na residência, houve a apreensão de um aparelho de celular antigo e um pen drive. Dentro do veículo, ainda foram encontradas arma falsa, uma máscara e outros objetos que indicam ser de outras vítimas.

Ao G1, a delegada responsável pela investigação, Samya Noleto, detalhou mais sobre a ocorrência.

“Nas imagens, antes de segui-la, ele passa reto e depois volta seguindo, de forma que acreditamos que eles não se conheciam ou pelo menos não tinham intimidade”, destacou ela.

A investigação foi concluída e o homem foi indiciado pelo suspeito por estupro de vulnerável e sequestro.

“Ele continua preso pelo mandado de prisão preventiva do estupro. O flagrante pela adulteração veicular foi convertido em liberdade provisória”, informou a delegada.

A polícia ainda investiga outros três casos de estupro contra o mesmo suspeito, sendo dois envolvendo pessoas com menos de 18 anos.

Em nota, a defesa do suposto autor afirmou que pretende se manifestar nos autos e confia no julgamento justo.

Leia a nota completa:

A defesa pretende se manifestar nos autos, e confia em um julgamento justo, com a aplicação do direito à ampla defesa e do contraditório. E se ele receber uma condenação, que ela seja na proporção que define a lei, observando todos os aspectos da dosimetria da pena.

