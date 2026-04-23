Bloqueio automático do Pix: nova regra pode afetar contas na Caixa, Itaú e Nubank

Regras de segurança do Pix já estão em vigor e podem impor retenção temporária e limites menores em situações específicas

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem usa o Pix no dia a dia pode, sim, se deparar com travas extras ao fazer ou receber transferências. Depoendendo do caso, isso pode significar bloqueio temporário de valores, limite reduzido em celular novo e restrições maiores no período noturno, conforme as regras nacionais do Banco Central aplicáveis a todos os bancos.

O cenário envolve um pacote de mecanismos de segurança que foi sendo reforçado pela instituição, que visa dificultar fraudes, impedir movimentações suspeitas e dar mais tempo para que os bancos analisem operações fora do padrão.

Um dos principais instrumentos é o bloqueio cautelar. Quando há suspeita de fraude, a entidade financeira do recebedor pode reter o valor recebido via Pix por até 72 horas, período em que a transação passa por análise; se a irregularidade for confirmada, o dinheiro pode ser devolvido ao pagador.

Outra trava importante vale para quem acessa a conta em um aparelho ainda não cadastrado. Nesses casos, o Banco Central determinou que o Pix fique limitado a R$ 200 por transação e R$ 1.000 por dia, até que o dispositivo seja validado pela instituição.

O período da noite também tem suas particularidades. Para pessoas físicas, o limite noturno do Pix segue em R$ 1.000, normalmente entre 20h e 6h, com possibilidade de ajuste para começar às 22h, a pedido do cliente. A medida foi criada para reduzir crimes cometidos sob coação, como extorsões e sequestros-relâmpago.

Na prática, isso significa que o Pix continua funcionando normalmente, mas com filtros mais rígidos em situações de risco. Para o usuário, a recomendação é redobrar a atenção ao trocar de celular, revisar os limites do aplicativo e acompanhar os alertas emitidos pelo banco.

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