A menor cidade do mundo tem 1 moradora, 4 postes de luz e uma prefeita que vota em si mesma todos os anos

Perdida nas planícies de Nebraska, essa vila americana tem uma única moradora que acumula todos os cargos públicos do município

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Nos Estados Unidos (EUA), existe uma cidade oficialmente reconhecida onde a população inteira cabe em uma única cadeira.

Não se trata de um exagero. Com apenas uma moradora registrada, quatro postes de luz e um bar que funciona seis dias por semana, esse lugar já chamou a atenção de turistas de mais de 60 países e entrou até para o Guinness World Records.

Uma vila que já teve vida agitada

Monowi é uma pequena vila no condado de Boyd, no nordeste do estado de Nebraska. Fundada em 1902, ela surgiu com a chegada da ferrovia e chegou a reunir cerca de 150 moradores na década de 1930, quando contava com escola, igreja, supermercado e diversos comércios.

Com o encerramento das atividades ferroviárias na década de 1970 e o avanço da tecnologia e mecanização no campo, os jovens foram migrando para centros urbanos maiores em busca de oportunidades.

O esvaziamento foi gradual, até que, no censo de 2000, restavam apenas dois habitantes: o casal Elsie e Rudy Eiler.

A última moradora que se recusa a partir

Quando Rudy faleceu, em 2004, Elsie se tornou a única residente de Monowi. Nascida em 1933, ela acumula sozinha os cargos de prefeita, secretária, tesoureira, bibliotecária e dona do único estabelecimento comercial da vila, a Monowi Tavern.

Todos os anos, Elsie organiza a eleição municipal, se candidata e vota em si mesma. Ela também elabora o plano rodoviário anual exigido pelo estado de Nebraska, paga impostos para a própria prefeitura e renova sua licença de venda de bebidas.

Tudo para manter o status legal do município e garantir que os quatro postes de luz da cidade continuem funcionando.

Um bar, uma biblioteca e muita história

A Monowi Tavern funciona de terça a domingo, servindo hambúrgueres, lanches e cervejas para visitantes, fazendeiros da região e curiosos que chegam de todas as partes do mundo.

Apesar da aparente solidão, o bar funciona como ponto de encontro para moradores de cidades vizinhas.

Ao lado, está a Rudy’s Library, uma biblioteca com cerca de 5 mil livros criada por Elsie em homenagem ao marido, que era um leitor voraz.

O acervo funciona em sistema de confiança: qualquer pessoa pode pegar um livro, registrar o nome em um caderno e devolver quando quiser.

O futuro incerto da menor cidade do mundo

Elsie sabe que o destino de Monowi está ligado ao dela. Em entrevistas, já admitiu sentir tristeza ao pensar no dia em que não poderá mais cuidar da vila.

Enquanto isso, segue firme na rotina, atendendo clientes, cuidando da burocracia e mantendo viva a memória de uma comunidade que se recusa a desaparecer por completo.

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