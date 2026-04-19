Não é São Paulo, nem Campinas: a cidade a 50 km da capital que une segurança, natureza e qualidade de vida acima da média

Cidade paulista se destaca entre as melhores cidades do Brasil ao unir infraestrutura, natureza preservada e altos índices de qualidade de vida

Gabriel Dias - 19 de abril de 2026

(Imagem: Captura/YouTube/Coisas do Mundo)

A poucos quilômetros da capital paulista, uma cidade vem chamando a atenção por oferecer um padrão de vida acima da média brasileira.

Localizada a cerca de 50 km de São Paulo, Jundiaí se consolidou como referência quando o assunto é qualidade de vida, combinando desenvolvimento urbano com preservação ambiental.

O município ganhou reconhecimento internacional ao ser classificado como cidade saudável em iniciativa ligada à Universidade de Toronto. Além disso, rankings recentes colocaram Jundiaí entre as melhores cidades do país, reforçando sua posição de destaque no cenário nacional.

Indicadores colocam a cidade entre as melhores do país

Levantamentos recentes ajudam a explicar esse desempenho. O Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM) 2024 posicionou Jundiaí entre as três melhores cidades brasileiras entre as 100 maiores, com destaque para áreas como saneamento e segurança.

Já o Índice de Progresso Social (IPS) 2025 confirmou o bom momento do município, que superou grandes centros urbanos como Curitiba e Campinas em indicadores essenciais.

Infraestrutura e planejamento fazem a diferença

Um dos principais diferenciais está na infraestrutura urbana. Mais de 99% das residências contam com acesso à água tratada e coleta de esgoto, enquanto todas as vias urbanas são pavimentadas.

Esse planejamento contribui diretamente para a qualidade de vida da população, garantindo mobilidade, saúde pública e melhores condições urbanas.

Natureza preservada é marca registrada

Mesmo com o crescimento, Jundiaí mantém forte conexão com o meio ambiente. Cerca de 64% do território é rural, e uma parcela significativa integra a área protegida da Serra do Japi.

Reconhecida como Reserva da Biosfera pela UNESCO, a região abriga biodiversidade rica e paisagens naturais que atraem visitantes e fortalecem o turismo sustentável.

Localização estratégica e estilo de vida equilibrado

A cidade também se beneficia da localização privilegiada, com acesso facilitado à capital paulista e proximidade com Campinas. A ligação por rodovias e pela linha 7-Rubi da CPTM permite deslocamento eficiente.

Esse conjunto de fatores faz com que Jundiaí ofereça o equilíbrio entre tranquilidade e praticidade, atraindo moradores em busca de qualidade de vida sem abrir mão da conexão com grandes centros.

Com bons indicadores, áreas verdes preservadas e infraestrutura consolidada, o município se firma como exemplo de desenvolvimento equilibrado no Brasil.

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