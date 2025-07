Padre dá lição de moral em casamento para convidados não atrapalharem a noiva

Discurso direto e justo deixou amigos e familiares impressionados: "quer fazer foto? Pergunte para eles como é que entra na profissão"

Gabriella Licia - 18 de julho de 2025

(Foto: Captura via Instagram)

Um vídeo da empresa Neoner Films, especializada em produções audiovisuais para casamentos, viralizou nas redes sociais após registrar o momento em que o padre da cerimônia fez um apelo direto aos convidados.

O casamento era da jovem Nicolli Lamburghini Negrelli e seu noivo, mas antes mesmo do tradicional “sim”, quem roubou a cena foi o sacerdote, e com razão.

Logo no início da celebração, o padre pediu respeito ao trabalho dos profissionais contratados e alertou os presentes para que evitassem o uso de celulares durante a entrada da noiva.

“Nós temos fotógrafos, cinegrafistas, logo vocês não precisam gravar nem fotografar com o celular. Se vocês querem o registro para vocês, aí vocês falam com eles e eles dizem o preço, né? É mais fácil”, disse ele, arrancando reações espontâneas do público.

A crítica, apesar de em bom tom, chamou atenção pela forma direta. Segundo o padre, o uso indiscriminado de celulares pode prejudicar os registros oficiais do evento. “Não precisa ficar a noiva entrando em um monte de celular, cheio de capa feia, suja, encardida, aparecendo na foto da noiva. É assim o cúmulo da deselegância. Vamos deixar a coisa num nível bonito”, afirmou.

Ele ainda ironizou a tentativa de muitos convidados de fotografar por conta própria. “Querem fazer foto? Pergunte para eles como é que entra na profissão, para fazer foto bonita, bem centralizada, bem direitinho como deve ser, né?”, continuou.

A fala repercutiu amplamente nas redes sociais, onde muitos internautas apoiaram a atitude do padre.

Ao final, ele concluiu de forma objetiva: “A gente tem que deixar que os profissionais façam o seu trabalho. Então vamos iniciar as entradas e iniciar a celebração deste matrimônio”.

Assista!

@portal6noticias Um padre deu um sermão antecipado antes da noiva entrar na igreja. Disse para os convidados terem bom senso e não apontarem celulares feios e com capinhas encardidas que, segundo ele, atrapalham os trabalhos dos fotógrafos e cinegrafistas. ‘Quem quiser foto que peçam e paguem a eles’, determinou. ♬ som original – Portal 6

