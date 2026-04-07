Frente fria do Sul avança em direção a Goiás, derruba temperaturas e aumenta risco de tempestades

Chegada muda o padrão da atmosfera e mantém condições favoráveis, podendo intensificar a instabilidade nos próximos dias

Lara Duarte -
Frente fria do Sul avança em direção a Goiás, derruba temperaturas e aumenta risco de tempestades

Uma frente fria formada entre o Sul do Brasil e o Paraguai avança em direção ao Centro-Oeste e começa a impactar diretamente o tempo em Goiás.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o sistema intensifica o transporte de umidade da região Amazônica, criando um ambiente mais favorável à formação de instabilidades. Ao mesmo tempo, a entrada desse sistema contribui para a redução gradual das temperaturas.

Diferente de mudanças rápidas, a atuação da frente fria tende a se manter por mais tempo, o que prolonga o período de instabilidade no estado. Com isso, Goiás deve seguir com condições favoráveis para chuvas nos próximos dias.

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Imagem de satélites mostram avanço da frente fria. (Foto: Divulgação/Cimehgo)

Nesta terça-feira (07), o dia ainda começa com variação de nebulosidade e aberturas de sol, o que ajuda a elevar as temperaturas e a energia na atmosfera. A partir da tarde, a combinação entre calor, umidade e a influência da frente fria favorece a formação de nuvens carregadas.

A previsão indica pancadas de chuva intensas e isoladas, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e a noite.

O Cimehgo alerta que o ambiente segue instável e propício a fenômenos de rápida evolução, o que exige atenção da população ao longo do dia e enquanto o sistema continuar atuando na região.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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