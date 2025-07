Jovem é preso em Aparecida de Goiânia após fazer pedido e ouvir “não” de funcionária em bar

Suspeito teria afirmado ser membro de uma facção criminosa e prometendo voltar ao local armado para “descarregar na cara dela”

Davi Galvão - 21 de julho de 2025

Jovem foi preso após ameaçar funcionária no bairro Jardim das Nações, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante em Aparecida de Goiânia, após ameaçar uma funcionária de uma distribuidora de bebidas no Parque das Nações. A situação começou depois que ele ouviu um “não” da atendente ao tentar carregar a tornozeleira eletrônica dentro do estabelecimento.

O caso aconteceu neste sábado (19), mas foi divulgado pela Polícia Militar, apenas nesta segunda-feira (21). A vítima relatou que foi ameaçada após negar o pedido de forma educada.

O suspeito reagiu com agressividade, afirmando ser membro de uma facção criminosa e prometendo voltar ao local armado para “descarregar na cara dela”.

Policiais da Força Tática do 45º Batalhão, com apoio da inteligência do 2º CRPM, conseguiram localizar o suspeito rapidamente.

Ele tentou fugir ao notar a chegada da viatura, correndo para dentro de uma residência com uma sacola nas mãos. Na abordagem, foram encontradas porções de maconha, duas munições calibre .32 e uma balança de precisão.

Com antecedentes por roubo e tráfico de drogas, o jovem foi levado para a Central de Flagrantes e, após audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva.

