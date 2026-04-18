Operação flagra motoristas bêbados, perseguição e até menor dirigindo em Anápolis

Fiscalização intensificada resultou em prisões e apreensão de adolescente

Pedro Ribeiro - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A 0peração Direção Consciente realizada na madrugada deste sábado (18) em Anápolis terminou com perseguição, colisão e várias prisões por embriaguez ao volante.

A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) e flagrou diversos motoristas dirigindo sob efeito de álcool pelas ruas da cidade.

Um dos casos que mais chamou atenção ocorreu nas proximidades do Planetário, quando um motorista tentou fugir da abordagem policial.

Em alta velocidade, ele percorreu várias quadras até entrar em uma rua sem saída, no bairro Anápolis City, onde perdeu o controle da direção e invadiu um terreno baldio.

Após ser interceptado, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,80 mg/L de álcool, quase o triplo do limite considerado crime.

Ele foi autuado por embriaguez ao volante, direção perigosa e por dirigir sem habilitação, sendo encaminhado à cadeia pública, sem direito a fiança.

Segundo o delegado Manoel Vanderic, ao longo da operação cinco motoristas foram presos em flagrante por embriaguez.

Um deles, inclusive, já havia sido detido anteriormente pela mesma infração e pagou fiança de R$ 9 mil para responder em liberdade.

Outro caso envolveu um adolescente, de 17 anos, flagrado dirigindo embriagado e transportando outros seis menores no veículo.

Ele responderá por ato infracional, enquanto a responsável legal poderá responder por permitir que pessoa não habilitada conduza veículo.

A Polícia Civil (PC) destacou que as ações fazem parte de um trabalho contínuo para coibir infrações e reduzir riscos no trânsito da cidade.

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