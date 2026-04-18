Ex-jogadores Romário e Alex Dias realizam jogo solidário em Anápolis neste sábado (18)

Além dos craques do futebol, o evento contará com a presença do ex-boxeador Popó

Matheus Araujo - 18 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

A solidariedade no esporte terá Anápolis como palco neste sábado (18), às 16h. O tradicional jogo solidário entre “Amigos de Romário” e “Amigos de Alex Dias” acontecerá no Estádio Jonas Duarte.

A partida de caráter social é idealizada pelo ex-jogador e atual senador da República, Romário, em parceria com o também ex-atacante Alex Dias.

Ampliando ainda mais o alcance da ação, o jogo contará com outros nomes do futebol, além de personalidades políticas e do meio artístico.

Nomes como os ex-jogadores Aloísio, Lugano, Nonato e Cleber Goiano já estão confirmados. Representando outros esportes, o ex-campeão mundial de boxe Acelino Freitas, o Popó, fará participação especial no evento.

Para aqueles que desejam participar do evento, a entrada será mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que deverão ser entregues no local da partida.

O que for arrecadado com a partida solidária será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, reafirmando o caráter social do evento.

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