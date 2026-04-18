Identificado homem que morreu em acidente na BR-060, próximo ao trevo de Goianápolis

Vítima conduzia motocicleta e morreu após engavetamento na rodovia

Pedro Pedro Ribeiro -
Identificado homem que morreu em acidente na BR-060, próximo ao trevo de Goianápolis
(Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na noite da última sexta-feira (17) terminou com a morte de um motociclista na BR-060, na zona rural de Goianápolis.

De acordo com apuração do Portal 6, a colisão ocorreu por volta das 23h30, no km 109 da rodovia, e envolveu três veículos: uma caminhonete, um caminhão e uma motocicleta.

A vítima fatal foi identificada como Miqueias de Souza Lima, de 29 anos.

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Ele conduzia a motocicleta no momento da colisão, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O caso foi caracterizado como um engavetamento entre os veículos.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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