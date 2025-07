6 carros usados mais procurados do Brasil (são muito cobiçados)

Com a queda do IPI, o mercado de vendas de linhas populares voltou a bombar

Magno Oliver - 23 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com o anúncio da redução do imposto sobre produtos industrializados, os carros usados ganharam um novo fôlego nas vendas. O feirão de usados voltou a encher de compradores.

Assim, algumas linhas populares ganharam destaque com aumento de vendas e a alta procura pelos modelos em vários estados do Brasil só cresce.

1°- Honda Civic Touring – G10

Bonito, design elegante e bastante cobiçado na revenda em vários estados brasileiros.

Fabricado entre 2017 a 2021, o Honda Civic décima geração é um sedã desejado, com bom espaço e custo-benefício. Uma boa moeda de troca e revenda para quem quer um popular a um preço mais em conta.

2° – Toyota Corolla

O queridinho dos sedãs médios está sempre com tudo na linha do mercado de usados. Assim, a versão XEi é a mais procurada, pois alia bom nível de equipamentos com conforto, economia de combustível e bom espaço interno.

Um modelo seguro, confortável, de baixa manutenção e de excelente revenda, além de boa durabilidade.

3° – Chevrolet Onix

Robusto, econômico, compacto e porta-malas elogiado pelos seus 280l.

O Onix é um dos queridinhos dos brasileiros pela fama de boa dirigibilidade e suspensão bem acertada, além do acabamento razoável. As versões LTZ e LT são as mais vendidas no mercado de usados e recebem boas avaliações pelos mecânicos que atuam na linha.

4° – Hyundai HB20

Campeão de vendas tanto de novos quanto na linha de usados, o HB20 se mantém líder na preferência, pois reúne economia de combustível, design moderno e interior espaçoso.

A versão 1.6 é mais comercializada, pois oferece alto desempenho e equipamentos mais completos da linha. O consumo do HB20 na cidade chega a 11km/l.

5° – Volkswagem Polo

Considerado o “primo” do Gol G5, a linha Polo é outra cobiçada por vários motoristas por herdar das outras versões conforto, potência e bom consumo.

Assim, o modelo tem câmbio automático de 6 velocidades, ar-condicionado digital, direção elétrica e multimídia com tela sensível ao toque.

6° – Volkswagem Gol – G5

A linha G5 do Gol ainda é um dos grandes alvos pela população no mercado de usados. O motivo é que o Gol G5 é um modelo acessível, sendo a versão 1.6 MSI mais interessante da categoria. Ele tem bom custo-benefício, motor durável e potente, além de consumo razoável aliado a uma manutenção barata.

