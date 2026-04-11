Borrifar água oxigenada no colchão: por que é necessário e qual a frequência ideal

Hábito simples de limpeza pode fazer diferença na conservação do colchão e no conforto diário, mas exige cuidado no momento da aplicação

Layne Brito - 11 de abril de 2026

(imagem: Ilustração/IA)

Pouca gente se lembra do colchão na rotina de limpeza da casa até que uma mancha apareça, um odor estranho comece a incomodar ou a sensação de frescor desapareça de vez.

Como passa boa parte do tempo coberto por lençóis, o item costuma ser esquecido, mesmo sendo um dos espaços mais usados no dia a dia.

E é justamente por isso que pequenos cuidados de manutenção vêm ganhando atenção de quem busca mais higiene e conservação dentro do quarto.

Entre os truques domésticos que passaram a chamar atenção, um dos mais comentados envolve a água oxigenada.

Simples, acessível e fácil de encontrar, ela passou a ser lembrada como uma aliada para a limpeza do colchão, principalmente em situações em que há manchas leves, sinais de mau cheiro ou necessidade de uma higienização mais cuidadosa.

Por que usar água oxigenada no colchão

A água oxigenada costuma ser usada porque ajuda na limpeza superficial e pode colaborar na remoção de marcas mais leves, além de contribuir para deixar o colchão com aspecto mais limpo e agradável.

Em alguns casos, ela também é lembrada como uma alternativa prática para reduzir odores em áreas específicas.

O segredo, porém, está no uso moderado.

O produto não deve ser aplicado em excesso nem de forma aleatória, já que o colchão precisa secar corretamente para não acumular umidade e acabar criando outro problema.

Quando e com que frequência aplicar

O uso não precisa fazer parte de uma rotina diária.

Em geral, a aplicação tende a ser mais indicada em limpezas pontuais, especialmente quando surgem pequenas manchas, cheiro desagradável ou após períodos em que o colchão ficou mais exposto ao suor e ao abafamento.

Para manutenção, o mais comum é que esse cuidado seja feito em intervalos espaçados, dentro de uma limpeza mais profunda do quarto.

A frequência ideal costuma ficar em uma média mensal ou sempre que houver necessidade visível, sem exageros.

Como fazer da forma certa

O ideal é borrifar uma pequena quantidade de água oxigenada na área desejada, sem encharcar o tecido.

Depois de alguns minutos, a recomendação é passar um pano limpo e seco para retirar o excesso do produto e, na sequência, deixar o colchão bem ventilado até secar completamente antes de voltar a usá-lo.

Também vale testar antes em uma parte menos aparente, para evitar manchas ou reações indesejadas no revestimento.

Assim, a limpeza acontece de forma mais segura e sem comprometer a conservação do material.

No fim, o cuidado com o colchão não depende de excessos, mas de atenção aos detalhes.

Quando usada da maneira correta e na frequência adequada, a água oxigenada pode funcionar como uma ajuda simples para manter a peça mais limpa, conservada e confortável por mais tempo.

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