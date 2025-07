Motorista de aplicativo faz alerta importante para passageiros

Profissional relata que o problema é antigo, mas que até hoje muita gente desonesta usa para queimar a imagem dos trabalhadores da categoria

Magno Oliver - 25 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @uberhistorias)

O trabalho como motorista de transporte de passageiros por aplicativo se tornou um serviço essencial para a mobilidade urbana atualmente. É impossível viver hoje em dia sem precisar de um Uber para se locomover.

Com poucos toques no celular, você solicita um motorista por aplicativo, acompanha o trajeto em tempo real e escolhe as formas de pagamento que mais te apetecem: dinheiro, PIX, cartão.

Essa comodidade e rapidez no serviço fez com que os usuários migrassem ainda mais dos táxis para os transportes por aplicativo.

No entanto, junto à praticidade, os desafios e problemas também vieram na viagem. Assim, vários casos de golpes aplicados em viagens se tornaram frequentes e alvos de denúncias tanto por motoristas quanto por passageiros.

Uma brecha na forma de pagamento das plataformas de transporte de passageiros por aplicativo abriu brecha no sistema para golpes e evitar o pagamento.

Assim, e é justamente sobre uma dessas fraudes que um motorista por aplicativo resolveu fazer um alerta importante a todos os usuários do serviço.

Segundo ele, os passageiros selecionam pagar via PIX, mas efetuam o pagamento em dinheiro ali ao final da corrida para facilitar o processo.

E agora vem o pulo do gato. Assim, em seguida, alguns motoristas desonestos contestam a corrida como “não paga” no aplicativo, resultando em prejuízo para o passageiro.

A aplicação do golpe

O golpe é simples, eficaz e exige muita atenção de você passageiro que vai pagar em dinheiro ou PIX. Assim, no início da corrida, o passageiro seleciona o pagamento via PIX, que normalmente é processado diretamente dentro da plataforma.

Dessa forma, ao final da viagem, o cliente faz o pagamento em dinheiro e entrega o valor ao motorista. O motorista encerra a corrida, recebe o pagamento em dinheiro e avisa à plataforma que o PIX não caiu. O valor fica creditado para o passageiro pagar novamente na próxima viagem que ele fizer.

Confira o vídeo completo com o alerta do profissional:

