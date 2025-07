Minissérie “escondida” na Netflix tem 100% de aprovação e é imperdível

Minissérie com seis episódios conquista quem gosta de histórias densas, reflexivas e impactantes

Magno Oliver - 26 de julho de 2025

(Foto: Divulgação / Netflix)

Uma minissérie considerada joia escondida no catálogo da Netflix ganhou destaque recentemente e virou a queridinha dos espectadores apaixonados por uma boa trama envolvente e com bom roteiro.

Esse é o caso da minissérie hypada do momento Equinox, um thriller psicológico dinamarquês que vem conquistando quem se aventura a assistir. A trama conta com seis episódios que entregam uma narrativa densa, sombria, misteriosa, cheia de camadas polêmicas baseadas em mitologia nórdica e mistério investigativo.

De acordo com as avaliações, ela tem boa pontuação no quesito conteúdos bastante diferentes do comum no cinema.

Minissérie “escondida” na Netflix tem 100% de aprovação e é imperdível

Equinox foi lançada em 2020 com 100% de aprovação do público em algumas plataformas de crítica, apesar da pouca divulgação.

Assim, a trama gira em torno de Astrid, uma mulher que tenta entender o que aconteceu com sua irmã, desaparecida misteriosamente junto com uma turma inteira de estudantes.

O que parecia ser um sumiço inexplicável vai revelando conexões sobrenaturais, passagens entre mundos e traumas do passado que nunca cicatrizaram.

Alguns espectadores avaliaram a série como uma espécie de Dark com identidade própria e bom roteiro. Assim, ela traz ambientação melancólica, fotografia rica em frieza, roteiro bem amarrado e uma história com clima sombrio que prende o tempo todo.

Sem contar as camadas filosóficas com uma narrativa que desafia a lógica e provoca diversas reflexões e questionamentos.

A produção de suspense e mistério é uma adaptação do podcast dinamarquês “Equinox 1985”, que alcançou o topo dos podcasts mais ouvidos no iTunes da Dinamarca devido à sua abordagem moderna.

Em 2020, já adulta e vivendo com sua família, Astrid volta a ser assombrada por pesadelos ligados ao sumiço dos estudantes.

A morte misteriosa do único sobrevivente daquela turma de 1999, Jakob, que faz uma enigmática ligação para Astrid, a impulsiona a investigar o que realmente aconteceu.

Um ponto interessante é que a série utiliza flashbacks intensos que se alternam entre 1999 e 2020 para auxiliar Astrid em sua busca pela verdade.

Confira o trailer da história:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!