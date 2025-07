EUA e União Europeia chegam a acordo para reduzir tarifas para 15%

Entendimento foi fechado durante uma reunião entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Folhapress - 27 de julho de 2025

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Captura de tela/Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram neste domingo (27) um acordo comercial que impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos do bloco, mesma taxa do acordo que o presidente Donald Trump fechou com o Japão nesta terça-feira (22).

Segundo o presidente dos EUA, a UE concordou em comprar US$ 750 bilhões do setor de energia, investirá nos Estados Unidos US$ 600 bilhões a mais do que o investimento atual, comprará equipamentos militares e abrirá os países ao comércio com tarifa zero. Ele também afirmou que foi acordada uma tarifa de 15% sobre automóveis e todos os demais produtos.

O entendimento foi fechado durante uma reunião entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em seu resort de golfe em Turnberry, na Escócia.

A tarifa básica de 15% será vista por muitos na Europa como um resultado aquém das expectativas, em comparação com a ambição inicial europeia de um acordo de tarifa zero para ambas as partes – embora ainda seja melhor do que a tarifa de 30% que havia sido ameaçada.

Trump critica a União Europeia frequentemente, afirmando que ela foi “formada para ferrar os Estados Unidos” no comércio. Sua principal queixa é o déficit comercial americano em bens com a UE, que em 2024 chegou a US$ 235 bilhões (R$ 1,3 trilhão). A UE, por sua vez, destaca o superávit americano em serviços, que, segundo o bloco, ajuda a equilibrar parcialmente a balança.

Trump já conseguiu fechar acordos com Reino Unido, Japão, Indonésia e Vietnã – embora seu governo ainda não tenha cumprido a promessa de “90 acordos em 90 dias”.

O presidente americano anunciou o acordo com o Japão na noite desta terça (22) na plataforma Truth Social. O acerto representou uma redução em relação aos 24% anunciados em abril, mas um aumento ante a taxa temporária de 10%.

Em troca, o presidente dos EUA disse que o país asiático abrirá seus mercados para carros e arroz americanos e investirá US$ 500 bilhões no país para criar “centenas de milhares de empregos”.

“Acabamos de concluir um acordo enorme com o Japão, talvez o maior já feito”, escreveu. “O Japão abrirá seu país para o comércio, incluindo carros e caminhões, arroz e certos produtos agrícolas e outras coisas.”

O acordo foi acompanhado no mesmo dia de outros com a Indonésia e as Filipinas, que conseguiram reduzir as tarifas impostas sobre suas exportações em troca de uma redução das taxas sobre produtos americanos importados.

Em acordo celebrado na semana passada, mas detalhado nesta terça-feira (22), a Indonésia concordou em eliminar tarifas sobre mais de 99% de produtos dos EUA e abolir todas as barreiras não tarifárias, segundo comunicado divulgado pelos dois países.

Os EUA reduzirão as tarifas sobre a maior economia do Sudeste Asiático de 32% para 19%. A taxa é igual à anunciada para as Filipinas também nesta terça, que prometeu zerar as tarifas sobre produtos americanos, segundo publicação de Trump no Truth Social. A taxa para o Vietnã foi fixada em 20%.

Os países afetados pelas tarifas recíprocas correm para chegar a acordos com o governo americano antes do prazo de 1º de agosto, quando as taxas mais altas devem entrar em vigor. O governo brasileiro, alvo de sobretaxa de 50%, estuda diversas medidas para fazer frente ao tarifaço de Trump.

A menos de uma semana do final do prazo para o governo dos EUA aplicar sobretaxas de 50% sobre produtos importados do Brasil, os canais de negociação formais entre o governo brasileiro e o americano seguem fechados.