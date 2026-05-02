Equipe de Anápolis conquista vice regional e representará Goiás no Campeonato Brasileiro de Handebol

Handesfa garantiu classificação após terminar entre os melhores da Copa Centro-Oeste

Pedro Ribeiro - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/@handesfaclube)

O Handesfa, equipe de handebol de Anápolis, conquistou o vice-campeonato da Copa Centro-Oeste na categoria juvenil masculina sub-18 e garantiu vaga no Campeonato Brasileiro de Clubes.

A classificação foi confirmada após a equipe terminar a competição regional entre as duas melhores colocadas, critério que assegurava presença no torneio nacional.

Com o resultado, o time anapolino agora se prepara para representar Goiás no Campeonato Brasileiro da categoria, que será disputado em agosto, em Itajaí, Santa Catarina.

A única equipe à frente do Handesfa na competição foi o time de Sorriso, do Mato Grosso, campeão da edição.

Segundo o integrante da equipe Ade Junior, a campanha foi construída de forma coletiva e contou com uma base sólida montada em Anápolis, além de reforços de outras equipes goianas.

“A campanha que a gente realizou na Copa foi coletiva. Temos uma base bem estruturada aqui em Anápolis e contamos com reforços dentro de Goiás, com professores parceiros que ajudaram a montar uma equipe excelente para passar dessa etapa”, afirmou.

Para o Campeonato Brasileiro, a expectativa do grupo é de intensificar a preparação para buscar a melhor campanha possível na competição nacional.

“A expectativa é das melhores possíveis. Sabemos que é uma competição muito difícil e pretendemos fazer um bom trabalho de preparação, com bastante treinamento, para que em agosto a gente consiga trazer o melhor resultado possível para o nosso estado”, destacou.

Ade Junior também ressaltou o peso de representar Goiás em um torneio de abrangência nacional.

“Representar Anápolis e Goiás é um privilégio. Temos diversas parcerias que nos apoiam e poder levar o estado para uma competição tão importante nos deixa muito felizes”, completou.

Além da equipe mato-grossense, o Handesfa será uma das representantes do Centro-Oeste no torneio nacional.

A equipe conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do programa Pró-Goiás Esporte, para treinamentos e participação em competições.

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