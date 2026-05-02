Pastor que disse em vídeo que “Jesus é maior que o Comando Vermelho” é executado

Crime ocorreu quando vítima chegava ao trabalho; polícia ainda apura motivação do homicídio

Pedro Ribeiro - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Um pastor e vigilante foi morto a tiros ao chegar para trabalhar em uma empresa de revenda de veículos em Salvador (BA).

O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (29), na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, e teve como vítima Rick Andrade.

Segundo a Polícia Civil, criminosos efetuaram diversos disparos contra ele e fugiram logo após o ataque.

Nenhum suspeito havia sido preso até a última atualização do caso.

O homicídio chamou ainda mais atenção porque ocorreu poucos dias após Rick publicar nas redes sociais um vídeo em que fazia declarações contra facções criminosas.

Na gravação, ele afirmava que “Jesus Cristo é maior” do que organizações como Comando Vermelho e Bonde do Maluco, além de citar o traficante Fernandinho Beira-Mar.

Apesar da repercussão do vídeo, a polícia ainda não confirmou se há relação entre a publicação e o assassinato.

Rick trabalhava como vigilante no local havia cerca de um ano e estava em seu último dia de expediente na empresa, onde colegas planejavam uma confraternização de despedida.

Segundo o proprietário do estabelecimento, ele era um funcionário querido e sem histórico de conflitos no ambiente profissional.

O pastor deixa três filhos.

O caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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