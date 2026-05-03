Vivo lança projeto para levar internet e ampliar conectividade em rodovia de Goiás e Minas Gerais

Projeto prevê cobertura total em mais de 400 km e beneficia cidades, escolas e unidades de saúde

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Gov.br)

A BR-050, importante ligação entre os estados de Goiás e Minas Gerais, deve ganhar cobertura completa de internet em um trecho de mais de 400 quilômetros.

A iniciativa busca eliminar áreas sem sinal e melhorar a comunicação ao longo da rodovia, utilizada diariamente por milhares de motoristas.

O projeto prevê impacto direto não apenas para quem trafega pela estrada, mas também para moradores de cidades próximas, com ampliação do acesso digital a serviços essenciais, como saúde e educação.

Infraestrutura e alcance do projeto

A ação é resultado de uma parceria entre a Vivo e a Ecovias Minas Gerais, que anunciaram a instalação de 31 novas torres ao longo do trecho entre Cristalina (GO) e Delta (MG). Com isso, será possível garantir cobertura contínua em cerca de 436 quilômetros da rodovia.

A expectativa é beneficiar aproximadamente 1,4 milhão de pessoas, além de centenas de escolas e unidades de saúde localizadas nas regiões próximas.

Municípios como Uberlândia, Uberaba, Catalão e Cristalina estão entre os que devem sentir os efeitos da ampliação da conectividade.

Tecnologia e impactos na rodovia

O projeto envolve a implementação de tecnologias como 4G na faixa de 700 MHz, além de soluções voltadas à Internet das Coisas (IoT), como LTE-M e NB-IoT.

Essas ferramentas permitem o funcionamento de sistemas de monitoramento, sensores ambientais e painéis eletrônicos ao longo da estrada.

Além de melhorar o acesso à internet, a iniciativa também contribui para a segurança viária, facilitando o atendimento a emergências e a comunicação operacional.

Outro ponto destacado é a possibilidade de roaming, permitindo que usuários de diferentes operadoras utilizem a infraestrutura instalada.

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