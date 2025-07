6 lugares pertinho de Goiânia para relaxar e se desconectar do mundo

Seja para um bate-volta ou para um fim de semana fora do mapa, esses destinos mostram que o descanso está mais perto do que se imagina

Anna Júlia Steckelberg - 29 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Quem vive em Goiânia sabe: o ritmo urbano pode ser intenso demais. Entre buzinas, compromissos e telas que não param de acender, é natural que, de tempos em tempos, surja aquela vontade de fugir para outros lugares. Não precisa ser para longe, nem custar caro.

A boa notícia é que, a poucos quilômetros da capital, há verdadeiros oásis de tranquilidade, onde é possível descansar corpo e mente, e, o melhor, sem precisar desligar o GPS por muito tempo.

De fazendas históricas a vinícolas surpreendentes, passando por cachoeiras, pousadas rústicas e reservas naturais, o entorno de Goiânia reserva experiências únicas. São lugares onde o barulho das notificações dá lugar ao canto dos pássaros, ao som de águas correndo e ao crepitar de fogueiras acesas ao entardecer.

A seguir, listamos seis destinos perfeitos para quem quer se desconectar do mundo, nem que seja só por um fim de semana.

1. Fazenda Hotel Raizama – Alexânia (110 km de Goiânia)

Localizada no cerrado de Alexânia, a Fazenda Hotel Raizama é daquelas hospedagens que parecem saídas de um filme rural. Com paisagens amplas, ar puro e estrutura voltada ao ecoturismo, o lugar combina conforto e rusticidade na medida certa.

Trilhas, cavalgadas, lagos e gastronomia típica fazem parte da experiência. É ideal para quem quer viver um fim de semana mais lento, sem pressa, com cheiro de mato e comida feita no fogão a lenha.

2. Vinícola Goiás – Itaberaí (100 km de Goiânia)

Talvez não seja o primeiro destino que venha à mente quando se pensa em vinho, mas a Vinícola Goiás, em Itaberaí, surpreende.

Criada para explorar o potencial vitivinícola do cerrado, a vinícola une produção artesanal e enoturismo.

A experiência inclui visita aos vinhedos, degustação de rótulos goianos e paisagens que parecem ter saído da Toscana, mas com sotaque do interior de Goiás.

3. Pousada Monjolo – Nerópolis (35 km de Goiânia)

Pertinho da capital, em Nerópolis, a Pousada Monjolo oferece um retiro completo para quem quer sossego.

Com chalés aconchegantes e um entorno de mata preservada, a pousada é ideal para quem busca contato com a natureza sem abrir mão de conforto.

Além disso, o local tem piscina, restaurante com pratos regionais e espaços perfeitos para leitura, contemplação e descanso.

4. Hotel-Fazenda Serra da Irara – Corumbá de Goiás (130 km de Goiânia)

Na região de Corumbá, a Serra da Irara é um verdadeiro santuário natural.

O hotel-fazenda que leva o nome da serra oferece uma imersão no verde, com nascentes, trilhas ecológicas, observação de fauna e flora e aquele clima de roça que acalma até os mais ansiosos.

Ideal para famílias e casais, o lugar também promove vivências de sustentabilidade, como compostagem e agroecologia, conectando o visitante com a terra e seus ritmos.

5. Vagafogo – Pirenópolis (120 km de Goiânia)

A Reserva Ecológica Vagafogo, em Pirenópolis, é um clássico para quem busca equilíbrio entre natureza e bem-estar.

A proposta ali é desacelerar: seja nas trilhas sombreadas por árvores centenárias, no banho de rio, na tirolesa ou no famoso brunch com produtos artesanais da fazenda.

A Vagafogo também oferece experiências educativas, ideais para famílias com crianças.

6. Cachoeira do Girassol – Cocalzinho de Goiás (150 km de Goiânia)

Escondida em meio ao cerrado de Cocalzinho, a Cachoeira do Girassol é um convite à contemplação.

O acesso é por trilha leve, cercada por vegetação nativa. Ao final, a queda d’água cristalina revela um cenário quase intocado, perfeito para quem busca banho de rio, silêncio e reconexão.

A área tem estrutura simples, ideal para quem prefere o contato direto com a natureza.

