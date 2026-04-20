UEG 27 Anos: nosso compromisso com o fortalecimento da Universidade

A cada visita, reforçamos uma certeza: a UEG é parte do que somos. Fortalecê-la é fortalecer Goiás. Esse é compromisso nosso, presente no dia a dia

Antônio Gomide - 20 de abril de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

A Universidade Estadual de Goiás completou 27 anos nesta última semana, reafirmando seu papel como um dos maiores patrimônios do povo goiano. Presente em todas as regiões do estado, com unidades em quase 40 municípios, a UEG leva ensino superior a milhares de estudantes e cumpre uma missão essencial na formação de professores.

Nosso papel como deputado estadual vai além de reconhecer essa importância. É estar presente e ajudar a fortalecer a UEG. Na última sexta-feira, estivemos nas unidades da cidade de Goiás e de Jussara, dando sequência às visitas que temos feito pelos câmpus em todas as regiões. Ao longo das últimas semanas, também estivemos na UEG de Anápolis, em Ipameri e em Caldas Novas, dentre outras. Ouvir e acompanhar de perto faz parte da forma como trabalhamos.

Ao longo dos últimos anos, destinamos mais de R$ 8,5 milhões em emendas parlamentares para a UEG em todo o estado. Desse total, quase R$ 1,5 milhão foi destinado para os câmpus da UEG em Anápolis, que conta com duas grandes unidades.

Neste ano de 2026, já foi carimbado mais de R$ 1,5 milhão de recursos de nosso mandato de deputado estadual em unidades da UEG em 27 municípios goianos.

Também atuamos ao lado da comunidade acadêmica para avançar em pautas importantes. Um exemplo foi a atualização da titulação de professores que ingressaram na carreira a partir de 2024, garantindo o reconhecimento adequado a mestres, doutores e pós-doutores. Seguimos firmes na defesa dos servidores técnico-administrativos, com a aprovação do Plano de Carreira e Remuneração como prioridade da nossa atuação.

Nosso compromisso alcança igualmente os estudantes, com apoio a bolsas, benefícios e iniciativas que ampliam o acesso e contribuem para a permanência na universidade.

A UEG forma profissionais, promove cidadania e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social do estado. Por isso, seguimos defendendo a garantia dos 2% do orçamento estadual para a instituição, medida fundamental para assegurar autonomia financeira e estabilidade.

A cada visita, reforçamos uma certeza: a UEG é parte do que somos. Fortalecê-la é fortalecer Goiás. Esse é compromisso nosso, presente no dia a dia, com trabalho, diálogo e dedicação.

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