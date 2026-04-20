Os lugares que você nunca deve colocar sua cama, segundo o feng shui

A forma como você posiciona sua cama pode estar sabotando seu descanso, drenando sua energia e afetando até sua vida emocional sem que você perceba

Daniella Bruno - 20 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

A forma como organizamos o quarto influencia diretamente nosso bem-estar, mesmo que isso passe despercebido no dia a dia. Afinal, o ambiente onde descansamos precisa oferecer conforto, segurança e equilíbrio para que o corpo e a mente realmente se recuperem.

Dentro dessa lógica, o Feng Shui — prática milenar chinesa — defende que a disposição dos móveis interfere no fluxo de energia dos espaços. Nesse contexto, a posição da cama se torna um dos pontos mais importantes, já que impacta diretamente o sono, a saúde e até os relacionamentos.

Posicionamentos que bloqueiam energia e prejudicam o sono

Antes de mais nada, evitar certos posicionamentos é essencial para manter o equilíbrio energético do quarto. Um dos erros mais críticos acontece quando a cama fica alinhada diretamente com a porta, deixando os pés apontados para a entrada.

Nesse caso, o Feng Shui chama essa configuração de “posição do caixão”, pois a energia flui rapidamente e pode causar desgaste físico e mental.

Além disso, colocar a cabeceira da cama sob uma janela compromete a sensação de segurança. Como a janela não oferece suporte sólido, o corpo entra em estado de alerta constante, o que prejudica a qualidade do sono. Ao mesmo tempo, ruídos e correntes de ar intensificam essa instabilidade.

Outro ponto importante envolve a parede compartilhada com o banheiro. Quando a cabeceira fica próxima ao vaso sanitário ou à tubulação, a energia tende a “escorrer”, simbolizando perda de vitalidade e até de prosperidade. Consequentemente, o descanso se torna menos reparador.

Da mesma forma, dormir sob vigas ou tetos inclinados gera uma sensação de pressão constante. Esse peso simbólico pode se refletir em estresse, ansiedade e até desconfortos físicos, como dores de cabeça.

Erros de posicionamento que afetam equilíbrio emocional e relações

Por outro lado, alguns erros afetam não apenas o descanso, mas também o emocional e os relacionamentos. Um exemplo claro ocorre quando a cama fica de costas para a porta. Sem a chamada “posição de comando”, o cérebro permanece em alerta, dificultando o relaxamento profundo.

Além disso, posicionar a cama entre duas portas cria um fluxo intenso de energia que atravessa o ambiente. Como resultado, o sono se torna agitado e a mente não desacelera completamente.

Outro detalhe que muitas pessoas ignoram é encostar a cama em apenas uma parede lateral. Embora pareça prático, esse posicionamento limita o acesso e simboliza desequilíbrio, principalmente na vida amorosa.

Para o Feng Shui, o ideal é permitir espaço dos dois lados, promovendo harmonia e igualdade.

Dicas extras para melhorar a energia do quarto

Além de evitar esses erros, você pode adotar algumas práticas simples para fortalecer o equilíbrio do ambiente. Primeiramente, escolha uma cabeceira firme e bem apoiada na parede, pois isso transmite segurança.

Em seguida, mantenha o espaço organizado e livre de excessos. Ambientes poluídos visualmente tendem a bloquear o fluxo de energia. Da mesma forma, invista em iluminação suave e cores mais tranquilas, que favorecem o relaxamento.

Por fim, sempre que possível, posicione a cama de forma que você consiga ver a porta sem ficar diretamente alinhado a ela. Assim, você garante proteção energética e melhora a qualidade do sono.

Pequenas mudanças que transformam seu descanso

Organizar o quarto com atenção vai muito além da estética. Na prática, a posição da cama influencia diretamente sua energia, seu humor e sua capacidade de descansar de verdade.

Portanto, ao corrigir esses posicionamentos, você cria um ambiente mais equilibrado, fortalece seu bem-estar e transforma o quarto em um espaço realmente restaurador.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!