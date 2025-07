Torcedores já podem trocar ingressos para a “final” da Divisão de Acesso entre Anapolina e Centro Oeste; saiba como

Grande vencedor do confronto se sagrará campeão da segunda divisão goiana

Paulo Roberto Belém - 29 de julho de 2025

Equipe espera recorde de público (Foto: Reprodução)

Com o método de pontos corridos, a Divisão de Acesso termina para a Anapolina no domingo (03), se equivalendo a uma “final”, porque a Rubra tem a chance de conquistar o título empatando ou ganhando do Centro-Oeste, no Estádio Jonas Duarte, às 10h.

Isso porque a Xata é líder com 27 pontos e time de Nerópolis está com 24. Com esse cenário, uma verdadeira convocação está sendo feita em Anápolis para que a torcida compareça em peso, podendo trocar ingressos pela campanha Torcida Premiada.

Os dois times entram em campo se dedicando apenas à preocupação em levantar a taça de campeão. Ambas as equipes foram as que conquistaram o acesso para elite do Goianão com uma rodada de antecedência.

Onde e quando trocar

A torcida deve procurar a bilheteria da arquibancada descoberta do estádio nesta terça-feira (29) até às 18h, podendo também resgatar os bilhetes no Rápido do Anashopping até o mesmo horário.

As trocas continuam na quarta-feira (30) para os mesmos locais das 08h às 18h. O serviço dá uma pausa e só retornará no domingo, dia do jogo, das 07h30 às 09h somente no estádio, uma hora antes do início da partida.

Para realizar a troca pelo Torcida Premiada, os torcedores anapolinos precisam apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto para validar o procedimento. A certidão pode ser retirada pela internet, clicando aqui.

Jogo Limpo

Mandando o jogo pela 14ª e derradeira rodada, a Anapolina SAF lançou uma campanha para fazer da partida memorável não só com uma eventual conquista do título, mas com a intenção de ser lembrada ecologicamente falando.

É o “Jogo Limpo”, consistindo na entrega de sacos de lixo para os torcedores na entrada do estádio com a finalidade de reduzir a quantidade de resíduos descartados de maneira inadequada.

Além disso, o uniforme da Rubra será feito a partir de material reciclável. “Incentivando a reciclagem e o manejo responsável dos resíduos gerados nas praças esportivas”, anunciaram.

