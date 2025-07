Ex-vereador Maurão é preso ao ser flagrado dirigindo bêbado em Anápolis

Ao ser abordado, ex-mandatário ainda tentou 'dar carteirada' nos policiais

Da Redação - 26 de julho de 2025

Ex-vereador Maurão do INPS. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu neste sábado (26), o ex-vereador por Anápolis, Mauro José Severiano, o Maurão do INPS (à época no PSC). Ele foi flagrado dirigindo alcoolizado, após causar um acidente na Avenida Tiradentes.

O ex-mandatário conduzia um Ford EcoSport quando, ao passar pelo Bairro São Lourenço, veio a colidir contra um Volkswagen Gol que estava estacionado.

Após o acidente, Maurão fugiu do local sem prestar auxílio ao proprietário do automóvel, que decidiu seguí-lo pela via, uma vez que o suposto autor dirigia em zigue-zague.

Apesar da tentativa de fuga, o motorista não conseguiu dirigir por muito tempo, sendo que o carro parou após algum tempo, em decorrência dos estragos da colisão.

Assim que desceu do veículo, logo o dono do Volkswagen Gol percebeu que o condutor estava visivelmente bêbado, acionando uma equipe da PM, que se dirigiu ao endereço.

Sob presença das autoridades, o suspeito logo se apresentou como “vereador Mourão” — mesmo sem nenhum mandato ativo desde 2020 —, dando uma ‘carteirada’ nos policiais.

Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, o qual constatou a presença de 0,61 mg/L de álcool. Não o bastante, os militares encontraram irregularidades no veículo do político, que estava com licenciamento atrasado.

Diante do ocorrido, Mauro José Severiano foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime de conduzir veículo sob influência do álcool.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes dar prosseguimento nos devidos trâmites legais acerca da prisão do ex-vereador.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!