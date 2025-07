Confira o que abre e fecha no feriado do aniversário de Anápolis

Diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado durante a data

Davi Galvão - 30 de julho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Sousa/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Prestes a soprar 118 velinhas, Anápolis completa mais um ano de história já nesta quinta-feira (31) e com isso os anapolinos poderão aproveitar o tradicional feriado e festejos da cidade.

Porém, para aqueles que não forem viajar e optarem por relaxar em casa, é necessário uma atenção especial, já que diversos estabelecimentos e serviços terão o horário de funcionamento alterado.

A começar pelos shoppings, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping estarão com escala de domingo, com lojas e quiosques em funcionamento das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Todos os serviços públicos, exceto aqueles prioritários, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Alair Mafra e Pediátrica, estarão com atividades encerradas ao longo do feriado e com ponto facultativo – retornando na sexta-feira (1°).

Para os anapolinos que necessitarem efetuar algum procedimento bancário, também fica o alerta de que, durante todo o dia, não haverá atendimento presencial ao público. Os serviços online seguirão disponíveis.

Com relação ao transporte público, a Urban também irá operar com a escala de domingo, com o itinerário disponível no site da empresa.

Aos trabalhadores e empresários do varejo, fica o alerta de que, embora seja possível abrir as portas no feriado, é necessário antes comunicar a intenção junto aos respectivos sindicatos.

Além disso, os funcionários que exercerem atividades ao longo do dia deverão respeitar o limite de seis horas e ou ganharem um dia de folga, ou receberem em integralidade de horas extras, além de R$ 32 a título de vale-alimentação.

