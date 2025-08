Bruxaria, cartões de crédito e fraude: servidora da Prefeitura de Goiânia é alvo de operação da Polícia Civil

Ação cumpriu mandados de prisão na capital, Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás

Augusto Araújo - 05 de agosto de 2025

Operação da PC investiga servidora da Prefeitura de Goiânia que teria cometido desvio de verbas. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã desta terça-feira (05) a Operação Ritual do Desvio, que apura o desvio de mais de R$ 425 mil dos cofres públicos da Prefeitura de Goiânia.

Realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), a ação cumpriu três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar na capital, em Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás.

Além disso, a corporação de Goiás contou com o apoio da PC de Alagoas e também cumpriu medidas na região metropolitana de Maceió.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Repressão a Roubos (Garra), teve início após a Controladoria Geral do Município identificar movimentações suspeitas nas contas da prefeitura.

Segundo a PC, uma servidora pública do município seria a principal responsável pelo esquema.

De acordo com as apurações, em 2025, a servidora realizou 14 pagamentos fraudulentos diretamente a partir da conta da Prefeitura de Goiânia, utilizando dados falsos inseridos no sistema contábil oficial para viabilizar os repasses ilegais.

Entre os beneficiários do dinheiro público desviado estão: uma mulher que oferece serviços de bruxaria; uma associação desportiva, ainda não identificada oficialmente; uma farmácia registrada em nome da cunhada da investigada; e faturas de cartões de crédito de titularidade da própria servidora.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados e a suspensão imediata das funções públicas da servidora.

Por fim, a PC informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e ramificações do esquema, além de recuperar os valores desviados.

Posicionamento

Em nota enviada ao Portal 6, a Prefeitura de Goiânia informo que a servidora já foi afastada e tem coloborado com a investigação. Confira o documento na íntegra:

“A atual gestão da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) esclarece que, assim que identificou irregularidades no uso de verbas públicas, afastou a servidora envolvida e encaminhou à Controladoria-Geral do Município (CGM) todos os elementos e indícios apurados.

Diante das irregularidades constatadas, a CGM e a Procuradoria-Geral do Município repassaram as informações à Polícia Civil, para que o órgão desse andamento à investigação, que resultou na operação deflagrada na manhã desta terça-feira (5/8).

A atual gestão da Prefeitura de Goiânia reforça seu compromisso com a transparência e o bem público, e segue à disposição para colaborar com as investigações.”

