Você fritou batata errado a vida toda e não sabia

Existe um segredo, que embora seja simples, deixa a batata sequinha e muito crocante

Ruan Monyel - 05 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Ismara Amênico)

Fritar batata pode parecer uma das tarefas mais simples da cozinha, afinal, basta cortar, jogar no óleo quente e esperar dourar, certo?

Errado! Embora muita gente ache que sabe como deixar a batata frita perfeita, a realidade é que muitos cometem um erro básico e nem percebem.

Resultando em frituras encharcadas, murchas ou que perdem a crocância em poucos minutos após saírem da gordura quente.

Mas existe um segredo que muitas donas de casa ainda não descobriram, que pode transformar completamente sua próxima porção de batatas fritas.

A dica é simples e surpreendente: adicione uma colher de farinha de trigo ao óleo antes de começar a fritura.

Isso mesmo! Esse truque caseiro, passado de geração em geração em algumas cozinhas, tem um efeito incrível na textura da batata.

A farinha de trigo age como um agente que ajuda a criar uma crosta mais seca e crocante ao redor da batata, impedindo que ela absorva excesso de óleo.

O resultado é uma fritura mais sequinha, crocante por fora e macia por dentro, exatamente como nos restaurantes renomados.

Para aplicar a técnica, aqueça o óleo normalmente na panela ou frigideira. Quando ele estiver quente, adicione uma colher rasa de farinha de trigo e mexa rapidamente para que ela se dissolva e se espalhe.

Em seguida, coloque as batatas já cortadas, preferencialmente secas, para evitar o choque térmico com o óleo e frite como de costume.

Você vai notar a diferença já nos primeiros minutos: elas douram de forma mais uniforme e ficam com uma casquinha irresistível.

Uma colher é suficiente para uma panela cheia, tornando essa dica extremamente econômica.

Assim, com um simples toque de farinha no óleo, você vai transformar a forma de fritar batatas para sempre, deixando todos com água na boca.

