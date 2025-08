6 dicas práticas para não passar vergonha ao andar de avião pela primeira vez e viajar tranquilo

É preciso saber como agir nessa situação para evitar constrangimentos, atrasos e problemas com os demais passageiros

Magno Oliver - 06 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A primeira viagem de avião pode ser desconfortável e uma experiência ruim sem algumas orientações básicas. Isso porque algumas atitudes no embarque podem revelar que você é um viajante inexperiente.

Estrear no ar pode ser uma experiência emocionante, porém cheia de armadilhas para as pessoas desavisadas.

Seja a passeio, a trabalho ou para visitar alguém, o embarque aéreo costuma vir cercado de expectativas, ansiedades e também desinformação.

6 dicas práticas para não passar vergonha ao andar de avião pela primeira vez e viajar tranquilo

1. Chegar com antecedência ao aeroporto

Muita gente não te conta, mas as companhias aéreas recomendam chegar com no mínimo 2 horas de antecedência do horário marcado do seu voo.

Isso acontece pois você precisa passar por fila de check-in, raio-X, portão de embarque e, em voos internacionais, até por imigração. Por fim, chegar em cima da hora gera correria e chance de perder o voo.

2. Levar apenas o essencial na bagagem de mão

Nada de levar inúmeras malas em viagem de avião, pois o espaço no bagageiro é limitado. Assim, a mala de mão deve conter itens úteis e caber nos padrões da companhia. Se você levar volumes grandes ou muitos sacos plásticos, pode incomodar os outros passageiros e atrasar o embarque.

3. Tenha sempre em mãos seus documentos

Tenha sempre uma carteira com seus documentos em mão o tempo todo. A explicação é porque você precisará apresentá-los várias vezes. Evite atrasos e dores de cabeça e tenha sempre RG, passaporte ou cartão de embarque à mão.

5. Preste atenção em todos os anúncios e placas

Chegou ao aeroporto, tenha sempre atenção sobre as informações sobre portões, atrasos ou trocas, pois são movimentações que são constantes por lá. Assim, ignorar avisos pode fazer você perder o voo ou causar confusão desnecessária no seu embarque.

6. Não tente levantar durante a decolagem, aterrissagem e respeite o espaço do assento alheio

Existem momentos certos para levantar, sentar e sair, em um avião. Assim, observe o sinal do cinto de segurança que indica que você deve permanecer sentado por segurança e respeite o espaço do assento alheio, pois cada centímetro faz diferença, e evite reclinar bruscamente, colocar os pés no banco da frente ou usar o braço do outro passageiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!