Gusttavo Lima vende “garanhão da Netflix” por valor milionário; saiba quem foi comprador

Animal pertence a raça Friesian e já participou de produções da plataforma de streaming

Gabriella Pinheiro - 07 de agosto de 2025

Imagem mostra Gusttavo Lima ao lado de cavalo. (Foto: Reprodução)

Avaliado em cerca de R$ 5 milhões, o cavalo de Gusttavo Lima foi leiloado durante o Leilão Haras Franges, em São Paulo, realizado entre os dias 3 e 4 de agosto.

O animal, chamado Oregon, é da raça Friesian — considerada uma das mais nobres e caras do mundo — e já participou de produções como a série Bom Dia, Verônica, da Netflix, além de ter aparecido na abertura do Festival Boteco, comandado pelo próprio sertanejo, em Belo Horizonte.

Durante a ação, o “embaixador” ofereceu 50% da posse do garanhão, em vez de se desfazer totalmente do cavalo.

Segundo Gusttavo, o objetivo é encontrar um parceiro para compartilhar os cuidados e valorizar o animal, integrando-o a um projeto do artista voltado ao aprimoramento genético e à criação de raças de alto padrão no Brasil.

O comprador, por sua vez, foi ninguém menos que o cantor Latino, que pagará o preço de R$ 5 milhões em 50 parcelas de R$ 100 mil.

Veja um vídeo do animal:

