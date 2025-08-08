Motoristas de Goiás podem ter 40% de desconto nas multas ao realizar passo simples

Medida vale para 40 municípios, incluindo Anápolis, Goiânia, Aparecida e Rio Verde

Natália Sezil - 08 de agosto de 2025

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Motoristas de 40 municípios goianos, incluindo Goiânia e Anápolis, poderão receber 40% de desconto em multas ao realizar um passo simples: basta aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

A medida vale a partir de 15 de agosto, resultado de um convênio ampliado entre o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

O sistema já considerava as autuações feitas pelo próprio Detran e pela Goinfra. Agora, passa a incluir diversas prefeituras, como Aparecida de Goiânia e Rio Verde.

O SNE permite que motoristas sejam notificados pelas infrações de trânsito diretamente no telefone, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) – disponível para baixar no Play Store e no Apple Store.

Apesar disso, é necessário ficar atento: o cidadão que adere ao sistema para garantir o desconto de 40% abre mão do direito à defesa e recurso da infração.

Vale ressaltar: o benefício é concedido desde que o pagamento ocorra até a data de vencimento, e também é preciso que a multa seja aplicada por um órgão autuador integrado ao sistema.

Presidente do Detran-GO, Delegado Waldir considera que a adesão é benéfica. “O SNE reduz custos tanto para os órgãos de trânsito quanto para o cidadão e torna o processo notificatório mais ágil e moderno”, ressalta.

Veja os municípios contemplados:

Além do Detran-GO e da Goinfra, passam a ter multas com desconto via SNE os seguintes municípios: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Caldazinha, Catalão, Ceres, Chapadão do Céu, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás.

A lista também inclui Cristalina, Crixás, Formosa, Goianésia, Goiânia, Ipameri, Itumbiara, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde e Rubiataba.

Santa Helena de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, São Simão, Senador Canedo, Silvânia, Trindade, Uruaçu, Valparaíso de Goiás e Vianópolis completam a listagem.

