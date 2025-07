Detran Aparecida de Goiânia: serviços disponíveis e como agendar

Emissão de certificados, vistoria, IPVA e consulta de infrações estão entre as atividades mais procuradas

Thiago Alonso - 31 de julho de 2025

Trânsito em Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Motoristas de Aparecida de Goiânia que estiverem com pendências podem se regularizar, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), localizado na Avenida Rio Verde.

Sejam intercorrências com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com veículos, condutores podem realizar diversos serviços: desde o básico, como consultar multas, até processos mais complexos, como transferência de propriedade.

Dentre os serviços mais procurados estão a renovação e segunda via da CNH, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), vistoria veicular, e consulta de débitos, como IPVA e multas.

Também é possível conferir a pontuação da carteira, entrar com recurso contra infrações e fazer a indicação do real condutor.

Além disso, a autarquia disponibiliza a versão digital da CNH, que pode ser acessada direto no celular, e oferece orientações para questões ligadas à habilitação estrangeira, educação para o trânsito e exames teóricos e práticos.

Em todos os casos, o atendimento é feito principalmente por agendamento — uma medida para evitar filas e garantir mais agilidade —, seja para unidades do Vapt Vupt, da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) ou até para a sede do órgão na cidade.

Para usar qualquer um desses serviços, o primeiro passo é acessar o Portal Expresso ou a aba do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ambos no site do Governo de Goiás.

O processo é simples: basta selecionar o serviço, preencher os dados e escolher o melhor horário e local. Depois, é só comparecer com os documentos informados no ato do agendamento em mãos e, se for o caso, o comprovante de pagamento das taxas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!