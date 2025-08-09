Empresa aérea pagará indenização a cantor sertanejo por motivo inusitado

Situação aconteceu quando artista tentava ir de de Belo Horizonte (MG) para São José do Rio Preto (SP)

Paulo Roberto Belém - 09 de agosto de 2025

Mathias, da dupla com Matogrosso, passou por constrangimento quando embarcou em voo (Foto: Reprodução/Instagram)

Por conta de um “convite” para desembarcar de um voo que tinha como passageiro o cantor sertanejo Mathias, da dupla com Matogrosso, a Latam foi condenada a indenizar o artista por danos morais e materiais.

A situação aconteceu quando o sertanejo já estava em uma aeronave para seguir de Belo Horizonte (MG) a São José do Rio Preto (SP). Acomodado, Mathias foi retirado do avião com a justificativa de que transportava na bagagem um spray de cabelo supostamente proibido.

Isso fez com que o artista perdesse o voo e só embarcando em um próximo, após resolver a questão do produto para cabelo. Entretanto, só conseguiu chegar no destino mais de nove horas depois do previsto.

A condenação foi pela Justiça de São José do Rio Preto (SP). Na sentença, o juiz Leonardo Lopes Sardinha arbitrou o valor de R$ 5 mil, a título de danos morais, e de R$ 350, de danos materiais.

Segundo o portal Rota Jurídica, o magistrado considerou que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista a retenção do item pela companhia aérea sem justificativa técnica ou legal. Além disso, ressaltou a demora excessiva para solução do impasse e do vexame passado pelo artista.

A defesa ainda alegou que resolvida a questão do spray, a companhia apresentou resistência para a remarcação do voo, inicialmente condicionada ao pagamento de nova tarifa.

O cantor só embarcou sem pagar nada a mais depois de muita conversa, mas bem além do que imaginava. Ele ainda levou consigo o suposto produto que fez com que ele fosse retirado do voo original.

Mesmo com a empresa alegando que o atraso se deu por culpa do cantor, o magistrado contrapôs. Segundo o juiz, a situação aconteceu em razão da retenção temporária do spray de cabelo, e por toda a situação vexatória que se seguiu ao evento.

