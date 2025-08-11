A melhor forma de remover as sujeiras e deixar o box do banheiro sempre limpo

Algumas práticas simples garantem um box do banheiro sempre limpo e livre de manchas

Ruan Monyel - 11 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Dicas da Kel)

Manter o box do banheiro sempre limpo pode parecer uma tarefa trabalhosa, mas com a rotina certa e os materiais adequados, torna-se simples e eficiente.

Difícil não é o processo em si, mas sim a falta de constância, afinal, quando a sujeira é ignorada, ela se acumula com rapidez, tornando a limpeza mais pesada.

Felizmente, algumas práticas simples garantem um box sempre limpo e livre de manchas. Leia até o fim e veja como fazer.

A melhor forma de remover as sujeiras e deixar o box do banheiro sempre limpo

O ponto de partida é a limpeza frequente. Molhe o box com água, aplique sabão neutro em uma esponja macia e esfregue toda a superfície.

Esse tipo de sabão remove a camada oleosa proveniente do corpo e dos produtos de banho com eficiência, sem ser abrasivo, preservando o vidro e os acabamentos.

Depois da limpeza, o passo essencial para evitar manchas de calcário, aquelas marcas brancas incômodas, é enxaguar bem e secar imediatamente o vidro com um pano de microfibra.

Isso bloqueia o acúmulo de resíduos minerais na superfície, o que é fundamental para manter o brilho e a transparência do vidro.

Para reforçar esse efeito e reduzir a necessidade de limpezas constantes, o uso de hidrorrepelentes é uma excelente opção.

Esses produtos, aplicados após a limpeza, ajudam a água a escorrer com mais facilidade, evitando que ela seque no vidro e forme marcas indesejadas.

Outra dica útil é manter um rodo de vidro dentro do box e usá-lo ao término do banho, retirando o excesso de água, deixando o banheiro sempre limpo.

Além disso, uma receita caseira pode ser usada de forma complementar para remover sujeiras mais resistentes.

Misture 100 ml de água com três colheres de sopa de detergente neutro, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e o suco de um limão.

Aplique com uma esponja, deixe agir por cerca de 10 minutos e depois enxágue e seque com o mesmo cuidado.

Com uma combinação de cuidados diários simples e uma limpeza mais caprichada semanalmente, é possível manter o box do banheiro sempre limpo, livre de mofo e manchas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!