Após novos transplantes, Faustão é extubado e segue internado

Apresentador foi hospitalizado em 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse, segundo o último boletim médico

Folhapress - 11 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

FILIPE PAVÃO E TATYANE MALTA

RIO DE JANEIRO, RJ E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – O apresentador Fausto Silva, 75, foi extubado neste sábado (09). A informação foi dada inicialmente por Flávio Ricco e confirmada pela reportagem com a assessoria da família.

Extubação acontece dias depois de Faustão ser submetido a transplantes de fígado e de rim, realizados na quarta e na quinta, respectivamente. Neste sábado, apresentador foi extubado pela equipe do Hospital Albert Einsten, mas segue internado sob os cuidados dos médicos Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes.

Extubação é a etapa final da liberação de um paciente do ventilador. No contexto médico, refere-se à remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.

Neste domingo (10), no Dia dos Pais, o apresentador recebeu a visita dos seus três filhos, Lara, João e Rodrigo. Apenas Luciana Cardoso, gripada, ainda não pode estar com o marido.

Faustão foi hospitalizado em 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse, segundo o último boletim médico. Ele necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

“Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, afirmou a equipe de Faustão, via boletim médico, na quinta-feira.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE FAUSTO SILVA

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.

Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal. Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o “Faustão na Band”.