Bêbado vai em cana após furtar veículo de pagode em Anápolis com passageiro ainda no banco

Suspeito se aproveitou de um momento de desatenção do colega para levar o carro

Natália Sezil - 11 de agosto de 2025

Homem bêbado furtou um carro e fugiu com o passageiro. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante após furtar um carro e fugir dirigindo embriagado, enquanto o passageiro, de 88 anos, ainda estava dentro do veículo – isso tudo depois de sair de um pagode.

O caso foi registrado na tarde deste domingo (10), em Anápolis, após o proprietário do carro furtado acionar a Polícia Militar (PM). Ele detalhou a situação às autoridades.

O homem, de 50 anos, contou que estava fazendo um pagode na própria casa, no Jardim América, junto com alguns amigos. Em certo momento, ele teria deixado a residência para buscar o idoso em questão.

Já com o senhor dentro do veículo, o motorista teria percebido que havia esquecido o celular, e voltado para buscar. Nesse momento, o colega que o acompanhava teria notado que a chave continuava na ignição do veículo, modelo Fiat Strada.

Então, teria aproveitado a oportunidade e saído com o carro. Com isso, a PM começou diligências para buscar o automóvel furtado. O suspeito foi localizado no Conjunto Habitacional Filostro Machado, trafegando sentido BR-060.

Ao perceber a presença da viatura, o homem teria acelerado, empreendendo fuga. Apesar disso, ele logo foi alcançado, sendo preso em flagrante por furto e condução de veículo sob influência de álcool.

Conduzido à delegacia, as autoridades constataram que o suspeito já possuía antecedentes criminais por diversos delitos, como maus-tratos contra pessoas idosas e ações contra a Lei Maria da Penha.

Também havia registros anteriores de lesão corporal, injúria e ameaça. Agora, o homem fica à disposição da Polícia Civil (PC), responsável por tomar as devidas providências legais.

