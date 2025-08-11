Homem é morto a tiros durante festa automotiva em Inhumas

Vítima recebeu cerca de quatro disparos. Caso será investigado pela PC

Augusto Araújo - 11 de agosto de 2025

Vítima foi morta em espaço de eventos de Inhumas. (Foto: Reprodução)

Uma festa automotiva realizada na noite de domingo (10) terminou em tragédia na zona rural de Inhumas, após um homem ser morto a tiros dentro de uma chácara.

O evento, que começou por volta das 18h, estava sendo realizado em uma chácara de eventos do município.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Ao chegar ao local, a equipe encontrou os portões abertos e foi recebida por uma mulher que se apresentou como organizadora.

Dentro do imóvel, os policiais localizaram a vítima caída no chão, com sangramento na região da cabeça e sem sinais vitais.

De acordo com a PM, não foi possível identificar o homem no momento, pois não havia documentos de identificação próximos ao corpo.

Testemunhas relataram que aproximadamente quatro disparos de arma de fogo foram efetuados e que, logo após, o público começou a deixar o local.

As circunstâncias exatas de como a vítima foi atingida pelos tiros ainda não estão claras.

Segundo a organização, o homem não era conhecido e teria chegado acompanhado de outros indivíduos vindos de Goianira.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil (PC) para apurar a motivação, a dinâmica e a autoria do crime.

