Homem é morto a tiros durante festa automotiva em Inhumas
Vítima recebeu cerca de quatro disparos. Caso será investigado pela PC
Uma festa automotiva realizada na noite de domingo (10) terminou em tragédia na zona rural de Inhumas, após um homem ser morto a tiros dentro de uma chácara.
O evento, que começou por volta das 18h, estava sendo realizado em uma chácara de eventos do município.
A Polícia Militar (PM) foi acionada. Ao chegar ao local, a equipe encontrou os portões abertos e foi recebida por uma mulher que se apresentou como organizadora.
Dentro do imóvel, os policiais localizaram a vítima caída no chão, com sangramento na região da cabeça e sem sinais vitais.
De acordo com a PM, não foi possível identificar o homem no momento, pois não havia documentos de identificação próximos ao corpo.
Testemunhas relataram que aproximadamente quatro disparos de arma de fogo foram efetuados e que, logo após, o público começou a deixar o local.
As circunstâncias exatas de como a vítima foi atingida pelos tiros ainda não estão claras.
Segundo a organização, o homem não era conhecido e teria chegado acompanhado de outros indivíduos vindos de Goianira.
A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil (PC) para apurar a motivação, a dinâmica e a autoria do crime.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!