Identificação do corpo encontrado carbonizado no Centro de Anápolis ainda é um mistério

Caso será encaminhado para departamento de exames de Goiânia

Da Redação - 25 de julho de 2025

Corpo foi encontrado carbonizado. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) está realizando uma verdadeira força-tarefa para identificar o corpo encontrado carbonizado na Avenida Amazílio Lino, em Anápolis.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Portal 6, a carbonização foi tão intensa que nem mesmo os profissionais do Instituto Médico Legal (IML) da cidade conseguiram prosseguir com os exames.

Agora, para saber a verdadeira identidade da vítima, será necessário realizar um teste de DNA por meio da arcada dentária, uma vez que a vítima ficou totalmente irreconhecível.

Devido à complexidade do procedimento, o corpo deve ser encaminhado para Goiânia, já que Anápolis não possui o aparato necessário para esse tipo de coleta.

Enquanto isso, a vítima segue sem identidade divulgada, permanecendo o mistério sobre este crime brutal.

Em tempo

Registrado na última quinta-feira (24), o caso chocou moradores que passavam pela Avenida Amazílio Lino e encontraram um cadáver de joelhos e com as mãos amarradas.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas, e investigações foram realizadas, auxiliando na identificação de possíveis autores, que foram flagrados por câmeras de segurança.

Nas imagens, um suspeito carrega o cadáver em um carrinho de supermercado pela rua e, em seguida, ‘despeja’ o corpo em um terreno baldio, ateando fogo logo em seguida.

Segundo relatos de uma testemunha, três homens – um de 47 anos, apelidado de “Pistão”; outro de 26 anos, conhecido como “Bruninho”; e um terceiro de 33 anos, chamado “Paulista” – teriam esfaqueado uma pessoa nas proximidades.

Por conta disso, as autoridades deram prosseguimento às patrulhas, prendendo os três em flagrante logo após a denúncia.

