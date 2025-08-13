Explosão no camelô de Anápolis: câmeras registram bateria de celular detonando em loja

Essa é a segunda situação semelhante que acontece na cidade em poucas semanas

Natália Sezil - 13 de agosto de 2025

Bateria do celular explodiu no camelódromo de Anápolis. (Foto: TV Anhanguera)

Anápolis registrou mais uma bateria de celular explodindo dentro de uma loja de assistência técnica, e, novamente, a cena foi flagrada por câmeras de segurança.

Desta vez, o susto aconteceu dentro do camelódromo, no Setor Central. Imagens do momento mostram quando o aparelho entra em combustão.

As chamas avançam próximas a uma cliente, que grita assustada e sai correndo. Ela teve as pontas do cabelo chamuscadas.

O proprietário da loja, Fernando Moraes, de 44 anos, detalhou ao O Popular como as coisas aconteceram. Ele disse que não chegou a realizar a manutenção do celular, e que o aparelho já havia chegado com a bateria inchada, há aproximadamente um mês.

Segundo o profissional, o modelo era antigo e possuía uma bateria paralela, o que pode ter aumentado o risco de explosão. Apesar do ocorrido, o homem contou que não houve feridos e que foi possível recuperar o celular, que continua sendo utilizado.

Segundo caso em poucas semanas

Um caso semelhante aconteceu em Anápolis no dia 1º de agosto. Na ocasião, um cliente havia levado um iPhone até uma loja de assistência técnica no Jardim Tesouro, por estar com a bateria estufada.

O proprietário do estabelecimento, Cristian Lucas, estava em frente ao celular quando o objeto entrou em combustão espontânea. Ele tentou conter as chamas e, com o aparelho ainda quente, retirou a bateria, deixando-a no chão até que apagasse.

Anápolis já virou destaque nacional por isso

Outra situação similar foi vivida por Stella Borralho, de 18 anos, que sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau após o celular dela explodir no bolso traseiro da calça, em uma loja no Setor Central.

A experiência, registrada no dia 08 de fevereiro, chegou a ser detalhada no programa Encontro, da TV Globo. No canal, a jovem contou que não sentiu nenhum sinal de superaquecimento antes da explosão.

