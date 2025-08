A forma correta de limpar a tela do celular para evitar que estrague

Dar manutenção adequada ao celular evita riscos à saúde e danos ao aparelho

Magno Oliver - 04 de agosto de 2025

(Foto: depositphotos.com / AnikonaAnn)

Por conta do uso constante, a tela do celular se transforma em um verdadeiro ímã para sujeiras, oleosidade, marcas de dedo e até germes invisíveis.

Assim, o que muita gente não sabe é que esse acúmulo pode comprometer tanto a saúde do usuário quanto a durabilidade dos componentes do aparelho. Estudos mostram que um smartphone pode ter mais bactérias do que uma tampa de vaso sanitário.

Diante disso, a higienização adequada da tela é uma necessidade, e não apenas uma questão estética como muita gente acredita que deva ser.

Entretanto, limpar da maneira errada pode danificar o display digital, comprometer o sistema touch screen, e até afetar o revestimento da tela que protege contra impressões digitais e manchas.

Dessa forma, é necessário saber direitinho como fazer uma higienização correta e completa no celular para eliminar milhares de bactérias ali presentes.

Foi então que um especialista viralizou trazendo alguns cuidados reais de higiene que todo mundo pode fazer em seu aparelho para eliminar possíveis riscos de doença e não danificar a parte física.

A primeira dica que viralizou é sobre nunca usar produtos de limpeza doméstica para limpar a tela do aparelho.

Assim, itens como água sanitária, desinfetantes multiuso e detergentes podem corroer a proteção da tela e causar manchas permanentes. A recomendação do tutorial é utilizar álcool isopropílico 70%, que é menos agressivo e evapora rapidamente, reduzindo o risco de infiltração.

Agora pra fazer a limpeza, é importante desligar o aparelho e desconectar todos os cabos. Isso evita curtos e facilita a visualização de sujeiras na tela. Outra dica é usar um pano de microfibra seco, macio e limpo. Esse tipo de tecido não solta fiapos e não causa arranhões na tela.

Com o pano seco em mãos, você vai aplicar uma pequena quantidade de álcool isopropílico e fazer movimentos suaves limpando do centro para as bordas.

Nunca borrife o líquido diretamente sobre o celular. O correto é umedecer o pano e, com movimentos suaves, limpar a tela do centro para as bordas.

