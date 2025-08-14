Cresce o número de goianos que estão trocando o próprio nome; saiba como mudar sem burocracia

Conforme nova lei federal, qualquer cidadão maior de 18 anos pode alterar o nome sem precisar justificar

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Goiás (Arpen-Goiás) indicam que mais de 900 goianos mudaram o nome diretamente no Cartório de Registro Civil, sem necessidade de processo judicial.

Segundo o levantamento, ao todo, foram realizadas 942 alterações de prenome desde 2022, período em que passou a ser permitida a mudança diretamente em cartório.

Conforme a Lei Federal nº 14.382/22, qualquer cidadão maior de 18 anos pode alterar o nome sem precisar justificar ou ingressar com uma ação na Justiça.

É necessário apenas comparecer ao Cartório de Registro Civil com documentos como RG e CPF.

Vale destacar que a lei também permite a mudança de nome de recém-nascido em até 15 dias após o registro, em caso de não haver consenso entre os pais sobre como a criança vai se chamar.

