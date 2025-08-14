Cresce o número de goianos que estão trocando o próprio nome; saiba como mudar sem burocracia

Conforme nova lei federal, qualquer cidadão maior de 18 anos pode alterar o nome sem precisar justificar

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
6 sobrenomes “de pobre” que são muito comuns no Brasil (você provavelmente tem um)
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Goiás (Arpen-Goiás) indicam que mais de 900 goianos mudaram o nome diretamente no Cartório de Registro Civil, sem necessidade de processo judicial.

Segundo o levantamento, ao todo, foram realizadas 942 alterações de prenome desde 2022, período em que passou a ser permitida a mudança diretamente em cartório.

Conforme a Lei Federal nº 14.382/22, qualquer cidadão maior de 18 anos pode alterar o nome sem precisar justificar ou ingressar com uma ação na Justiça.

É necessário apenas comparecer ao Cartório de Registro Civil com documentos como RG e CPF.

Vale destacar que a lei também permite a mudança de nome de recém-nascido em até 15 dias após o registro, em caso de não haver consenso entre os pais sobre como a criança vai se chamar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias