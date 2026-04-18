Como é por dentro a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada uma das mais luxuosas do Brasil

Mansão de Márcio Garcia, avaliada em R$ 250 milhões, reúne luxo extremo no Rio, mas ainda não encontrou comprador

Gabriel Dias - 18 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/ Cristiano Piquet)

Localizada em uma das áreas mais exclusivas do Rio de Janeiro, a mansão do apresentador Márcio Garcia chama a atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo valor: R$ 250 milhões. Mesmo com toda a estrutura de alto padrão, o imóvel segue sem comprador.

A residência fica no bairro do Joá, aos pés da Pedra da Gávea, com vista privilegiada para o mar e para a Barra da Tijuca. O espaço combina arquitetura sofisticada com ambientes voltados ao conforto e à privacidade.

Estrutura reúne lazer e alto padrão

Com um terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados e cerca de 2 mil metros quadrados de área climatizada, a mansão conta com sete suítes e 18 banheiros. O imóvel também possui três cozinhas equipadas para atender a diferentes necessidades.

Entre os espaços de lazer, estão cinema particular, boate, academia completa, quadra de tênis e campo de futebol. A propriedade ainda inclui uma horta própria, reforçando a proposta de autonomia e exclusividade.

Na área externa, a estrutura segue o padrão elevado. O imóvel dispõe de piscina com duas raias semiolímpicas, jacuzzi com capacidade para até 10 pessoas, minigolfe e amplas áreas de convivência.

Imóvel segue sem comprador

Apesar do nível de sofisticação e da localização privilegiada, a mansão ainda não foi vendida. O alto valor e o perfil extremamente exclusivo restringem o número de possíveis interessados.

O imóvel se mantém como um dos mais caros do Brasil e representa um exemplo do segmento de luxo no mercado imobiliário nacional, voltado a um público bastante específico.

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