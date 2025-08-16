Homem é esfaqueado até a morte em Aparecida de Goiânia após briga por drogas; suspeito foi preso

Ambulância do Samu chegou a atender vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2025

Suspeito foi preso após ação da PM. Samu atendeu vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem, de 37 anos, acusado de homicídio na madrugada deste sábado (16), no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a confissão do autor, o crime ocorreu após um desentendimento por drogas. Ele afirmou que a vítima, Cristiano Vieira (também de 37 anos) teria ido até a residência dele pedindo pelos entorpecentes.

Ao ser informado de que não havia, o homem teria ficado exaltado e desferido um soco contra o suspeito, que então reagiu com facadas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a atender Cristiano, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O autor confesso foi localizado e preso em menos de duas horas e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde permanecerá à disposição da autoridade policial.

