Família de Aparecida de Goiânia que estava furtando cargas com “Toddynho” foi descoberta

Ao ser preso, o líder da trupe detalhou como ele e a esposa agiam para cometer o crime

Augusto Araújo - 13 de agosto de 2025

Vídeo flagrou família cometendo furtos em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (12), um homem suspeito de cometer pelo menos dois furtos a cargas em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, os crimes ocorreram nas madrugadas de domingo (10) e segunda (11), nos setores Chácara São Pedro e Santa Cecília.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Nas gravações, foi possível identificar um veículo Fiat Uno prata, utilizado para transportar os produtos.

Durante patrulhamento pelo Setor Independência, os militares localizaram o carro com um motorista que apresentava características semelhantes ao suspeito flagrado nas imagens.

Na abordagem, foram encontrados no porta-malas três pacotes de leite em pó e três pacotes de esponjas de limpeza, compatíveis com os itens levados nas ações anteriores.

O detido indicou à polícia o endereço onde o restante da carga estaria armazenado. No local, uma mulher, parente do suspeito, autorizou a entrada dos policiais e admitiu saber que as mercadorias eram de origem ilícita.

No imóvel, foram encontrados 5 pacotes de leite em pó, 32 fardos de macarrão com 24 unidades cada, 15 pacotes avulsos de macarrão, 30 esponjas multiuso e 21 unidades de uma bebida láctea infantil – que, embora ele identificou em depoimento como Toddynho, era de outra marca.

Todo o material, junto com o veículo, foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

O caso foi registrado como prisão em flagrante e segue sob investigação da Polícia Civil para identificar outros envolvidos nos furtos.

