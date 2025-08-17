Mulher denuncia motorista de aplicativo em Anápolis e ele pode ser banido para sempre

Caso foi registrado pela Polícia Civil e empresa pode aplicar a punição máxima ao motorista

Da Redação - 17 de agosto de 2025

Um motorista de aplicativo em Anápolis pode ter a conta excluída de forma definitiva depois de ser acusado por uma passageira de ficar com objetos que deveriam ter sido entregues no destino final.

Segundo a denúncia, a mulher contratou a corrida apenas para o transporte de itens, fez o pagamento via Pix e aguardava a entrega normalmente.

No entanto, poucos minutos após aceitar o chamado, o motorista encerrou a viagem e deixou de responder a mensagens e ligações.

Entre os objetos estavam um painel decorativo, um vaso de flores artificiais, bandejas de doces e até um suporte de bolo.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) como apropriação de coisa havida por erro, previsto no artigo 169 do Código Penal, e será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Anápolis.

Além das sanções legais, a empresa de mobilidade também analisa o episódio internamente e poderá aplicar punições que vão desde a suspensão até o banimento permanente da plataforma.

