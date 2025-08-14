Golpe do Pix em supermercado de Anápolis: o detalhe que entregou o esquema e como se proteger

Cliente desconfiou de uma transferência e ajudou a revelar esquema que desviava dinheiro direto para conta pessoal de funcionária

Isabella Valverde - 14 de agosto de 2025

Pix, o principal meio de pagamento. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Uma mulher de, 36 anos, que atuava como auxiliar de fiscal de caixa em um supermercado atacadista no Jardim América, em Anápolis, será investigada pela Polícia Civil (PC) após ser acusada de desviar valores do caixa onde trabalhava.

Segundo apuração da Rádio São Francisco, a funcionária foi contratada em novembro de 2021 e, por exercer uma função de confiança, tinha acesso à senha de cancelamento de operações e também assumia o caixa durante o intervalo de almoço dos colegas. Foi nesse momento que, de maneira discreta, ela teria desenvolvido o esquema.

Em vez de registrar corretamente os pagamentos feitos pelos clientes no sistema do supermercado, a investigada direcionava os valores para a própria conta bancária, por meio de transferências via Pix.

Em outras situações, quando o pagamento era feito em espécie, ela se dirigia até um caixa eletrônico 24 horas localizado em frente ao estabelecimento e realizava depósitos em benefício próprio.

A fraude passou despercebida por meses, até que uma cliente assídua da rede percebeu um detalhe crucial. Ao conferir o comprovante da transferência que havia realizado, ela notou que o destinatário do Pix não era a empresa, mas sim uma conta particular. Imediatamente, alertou um funcionário sobre a suspeita.

O gerente do supermercado decidiu averiguar a denúncia e, ao revisar as imagens das câmeras de segurança, confirmou a irregularidade. Os registros mostraram a fiscal colocando no bolso comprovantes de cancelamento de compras, prática que reforçou as suspeitas de desvio.

Diante dos indícios, a funcionária foi desligada da empresa no último dia 11 de agosto. A direção do supermercado agora trabalha para levantar o valor total que teria sido desviado e já entregou as imagens de segurança às autoridades policiais.

O caso foi registrado como furto qualificado mediante abuso de confiança, e a mulher poderá responder criminalmente pelas ações.

A investigação segue sob responsabilidade da PC, que buscará esclarecer todos os detalhes da fraude e identificar se houve envolvimento de outros funcionários ou omissões na supervisão interna do estabelecimento.

Além do impacto financeiro, o caso serve de alerta para consumidores e empresários sobre a importância de verificar comprovantes, manter processos de auditoria interna e adotar práticas de fiscalização constantes para evitar prejuízos causados por pessoas mal-intencionadas.

