Descubra a série épica escondida na Netflix com apenas 3 episódios

Público redescobre produção que exibe trama intensa e visual impactante que prende do início ao fim

Magno Oliver - 04 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução / Netflix)

Clássica e nostálgica, a Netflix está com uma joia sombria “escondida” em seu catálogo que, mesmo lançada há algum tempo, deixou de passar despercebida por muitos assinantes e virou a queridinha do momento.

Para quem ainda não viu é a minissérie em três capítulos do Drácula, uma produção britânica que está deixando arrepios nos fãs de terror, suspense e narrativas clássicas.

A obra foi lançada em 2020 pela BBC, em parceria com a Netflix, e resgata a essência da história criada por Bram Stoker em 1897, mas com uma roupagem ousada, atual e bastante provocadora. A fotografia, roteiro e direção têm recebido muitos elogios do grande público.

Descubra a série épica escondida na Netflix com apenas 3 episódios

A série Drácula foi dirigida Mark Gatiss e Steven Moffat, os mesmos responsáveis pelo sucesso Sherlock. A “releitura” da série mistura fidelidade ao original com um pouco de liberdade criativa cinematográfica. O resultado é uma narrativa que presta homenagem à obra literária, enquanto cria novos caminhos para o lendário conde da Transilvânia.

Drácula ganha destaque por ser uma obra visualmente marcante com ambientação gótica, figurinos de época e tom sombrio da fotografia que são reforçados por uma direção artística que acerta em cada detalhe.

A estrutura da minissérie também é um ponto interessante, pois tem divisão em três episódios com duração de cerca de 90 minutos cada com desenvolvimentos em atos distintos. O primeiro episódio tem ambientação no clássico castelo da Transilvânia.

Já o segundo traz uma trama instigante a bordo de um navio, enquanto o terceiro surpreende ao transportar o vampiro para a Inglaterra moderna. Dessa forma, no conjunto da obra, cada parte possui atmosfera própria, com tensão crescente e reviravoltas que desafiam as expectativas. Parece até um grande filme contado em pequenos atos.

Drácula mostra que é uma produção compacta que explora temas profundos. Dentre eles temos o medo da morte, desejo de poder e o eterno embate entre a fé e razão.

Desse modo, a minissérie mostra que não se limita só ao terror gráfico. A direção aposta também no horror psicológico e na construção de narrativas densas e filosóficas.

Por fim, foi esse equilíbrio entre entretenimento e reflexão que tornou a obra alvo de elogios por parte dos fãs do gênero e se tornou a queridinha do momento. Vale a pena dar uma chance para a nostalgia e curtir a breve temporada desse ícone da Transilvânia.

Confira o trailer completo da série:

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!