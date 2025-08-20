Forma de deixar o piso limpo e cheiroso por dias (as domésticas das casas de ricos fazem assim)

Essa receita caseira, usa 3 ingredientes incomuns na limpeza, mas que deixam o piso limpo e muito cheiroso

Ruan Monyel - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

Manter o piso limpo e com um aroma agradável é um desafio diário para muitas famílias. Poeira, marcas de sapato e até mesmo gordura acumulada fazem com que a higienização precise ser constante, e em muitos casos, chega a ser frustrante por não conseguirmos um bom resultado.

No entanto, um truque simples, utilizado por muitas profissionais de limpeza em residências de pessoas ricas, tem chamado atenção por sua eficiência: uma receita caseira que deixa o piso brilhante e perfumado por vários dias, utilizando ingredientes incomuns na limpeza de casa.

A mistura é fácil de preparar e leva apenas ingredientes acessíveis. Em um balde com um litro de água, basta adicionar duas colheres de sal de cozinha e duas colheres de detergente de coco. É isso mesmo que você leu! Essa solução tem um grande poder de limpeza, já que o detergente atua removendo sujeiras e manchas, enquanto o sal funciona como desinfetante natural, eliminando microrganismos e ajudando a evitar o acúmulo de resíduos no piso.

Após preparar a mistura, o ideal é utilizá-la passando um pano de chão bem torcido em toda a superfície. O resultado é imediato: o piso limpo e com aparência renovada. Essa etapa é suficiente para retirar a sujeira mais difícil e deixar o ambiente higienizado, sem a necessidade de recorrer a produtos químicos agressivos.

Mas o segredo para prolongar a sensação de limpeza está no toque final. Depois de passar o pano com a solução de sal e detergente, recomenda-se aplicar algumas gotas de essência de baunilha em um pano levemente umedecido e utilizá-lo na finalização. Esse detalhe garante não apenas um aroma suave e sofisticado, mas também a sensação de frescor que permanece por dias no ambiente.

Outro ponto positivo dessa técnica é a economia, afinal, todos os ingredientes utilizados são baratos e fáceis de encontrar em qualquer supermercado. Além disso, a receita evita crises alérgicas por não utilizar produtos químicos agressivos.

Com esse truque simples, é possível transformar a rotina da faxina e manter o piso limpo e cheiroso por mais tempo, garantindo um ambiente perfumado e acolhedor para o dia a dia. Veja o vídeo:

